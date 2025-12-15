ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

記者黃士原／台北報導

雖然離2026年還有兩個星期，不過台北花園大酒店已搶先公布明年餐飲優惠，包括55歲以上2人同行第2位55折、中正區與萬華區居民或上班族指定餐廳85折，以及4人同行當日壽星免費。

為鼓勵熟齡族群走出戶外、自在享受美好食光，台北花園大酒店自2026年1月1日至12月30日推出樂齡專案，凡年滿55歲以上，周一至周五至饗聚廚房用餐，出示本人有效證件即可享第2位55折優惠。

▲台北花園大酒店花園thai thai泰式自助沙拉吧。（圖／台北花園大酒店提供）

花園thai thai於平日下午茶及晚餐時段提供Happy Hour輕食沙拉吧無限暢享，原價每位580元，凡年滿55歲以上之貴賓，第2位優惠價僅需319元。PRIME ONE 牛排館搭配樂齡專案，則可享有平日午餐與晚餐時段可享免水資（原價每位90元），晚餐再加贈精選熱前菜1份（原價每份380元）。

為深化與社區的友好連結，凡設籍或工作地點位於台北市中正區或萬華區之民眾，於活動期間內（1/1至12/30）至以下指定餐廳用餐，出示本人有效身分證、工作證或名片，即可享餐點85折，適用餐廳包括PRIME ONE牛排館、饗聚廚房與花園thai thai。

▲到PRIME ONE牛排館壽星禮為贈送主廚精選蛋糕1個。（圖／台北花園大酒店提供）

「壽星我最大」專屬優惠明年也繼續推出，時間為2026年1月1日至12月31日，凡至饗聚廚房用餐，4位成人同行當日壽星本人免費，或當月壽星本人享7折優惠（優惠擇一使用），並加贈主廚精選生日蛋糕1份，增添慶生儀式感。花園thai thai則是2人同行當月壽星7折，或4人同行當月壽星本人免費。PRIME ONE牛排館壽星禮則是贈送主廚精選蛋糕1個，8至10位同行還可享包廂升等。

▲青焰牛排館明進駐台中逢甲豐邑商旅。（圖／路易莎集團提供）

另外，路易莎集團旗下品牌「青焰炭火熟成牛排」全新據點「台中逢甲豐邑門市」上周五開幕，12月21日前，兩人同行享88折，4人同行享其中1份主餐免費。

青焰「台中逢甲豐邑門市」擁有獨特的美式牛排館與餐酒館混搭風格，除了品牌特色的牛排、龍蝦等精緻主餐外，同時也提供多元的自助吧，餐檯還有美式BBQ區、美式炸物區、PIZZA區，吃得到現點現做的墨西哥捲餅、經典水牛城辣雞翅、手抓海鮮、BBQ手撕豬肉堡，以及香辣打拋豬披薩、韓式炸雞披薩等異國風味披薩，698元起即可享用。

