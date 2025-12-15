可不可「靜岡焙茶烏龍奶」免費升級鮮奶茶！　冬季焙茶手搖一次看

▲可不可熟成紅茶推出冬日新品「靜岡焙茶烏龍奶」。（圖／可不可熟成紅茶提供）

記者蕭筠／台北報導

可不可熟成紅茶宣布明天起開賣冬日限定新品「靜岡焙茶烏龍奶」，限時3天開放免費升級鮮奶茶。一手私藏世界紅茶、迷客夏等手搖飲近期也推出焙茶系列，《ETtoday新聞雲》整理各家業者今年回歸、新上市的品項。

可不可熟成紅茶全新「靜岡焙茶烏龍奶」，選用日本靜岡縣大井川流域的焙茶粉結合半熟烏龍茶，中杯售價55元，加10元可升級歐蕾鮮奶茶。

業者再祭出2大優惠，明起一連3天靜岡焙茶烏龍奶免費升級鮮奶茶；明起至明年1月4日會員單筆消費飲品滿130元送電子抽獎券1張，有機會抽中價值3萬元的雙人來回機票。

▲一手私藏世界紅茶推出冬季限定全新「焙茶系列」。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

●一手私藏世界紅茶

一手私藏世界紅茶今年冬季也有「焙茶系列」新品，以日本京都焙茶結合招牌炭焙烏龍打造2款新品；「烏吉焙茶拿鐵」是焙茶結合炭焙烏龍再加入鮮奶，售價70元起，「烏焙焙奶」則用焙茶烏龍奶茶搭配琥珀茶凍，限冷飲，售價75元。

本月20日前於你訂線上點餐平台領焙茶新品折金券，每券可折8元，每名會員限領4張。

▲迷客夏「濃．焙茶系列」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

●迷客夏

迷客夏今年冬天「靜岡焙焙烏龍拿鐵」與「靜岡焙焙鮮奶」回歸，皆以靜岡焙茶為主角，分別搭配烏龍鮮奶、鮮奶。

▲五桐號推出3款焙茶飲品。（圖／記者蕭筠攝）

●五桐號

五桐號「焙茶系列」以日本鹿兒島焙茶為基底，推出「鐵觀音焙奶茶（售價65元）」、「焙茶珍珠可可（售價69元）」、「杏仁凍焙茶冰沙（售價89元）」，「杏仁凍焙茶冰沙」可更換配料。

▲CoCo冬韻擂焙珍奶今年再回歸。（圖／CoCo提供）

●CoCo

CoCo「日式焙茶系列」去年冬天推出後熱賣，尤其「冬韻擂焙珍奶」熱賣超過百萬杯，今年全系列回歸，包括「日焙珍珠奶茶」、「日焙鮮奶茶」及「冬韻擂焙珍奶」。