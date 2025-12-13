台中人氣店「老井燒肉」插旗台南　最快明年農曆春節前開幕

▲老井極上燒肉進軍台南。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼去年9月進軍台北市之後，台中人氣燒肉「老井」往南台灣發展，首站插旗台南，而且是進駐燒肉南霸天「碳佐麻里」創始店的舊址，目前已在徵人和裝潢階段，最快明年農曆春節前開幕。

老井極上燒肉是台中人氣燒肉店，主要提供套餐型式，以台北市信義店菜單為例，計有7款燒肉套餐，價格依主餐的肉品等級而定，雙人套餐從1990元起至5490元，3人從2890元至1萬元。副食有日式壽司、海鮮粥、鍋物及各式甜品，醋飲、雞湯和小菜還可以無限續點。

▲澳洲厚切牛舌。（圖／記者黃士原攝）

除了套餐，餐廳也提供單點，包括和牛、牛舌、安格斯美牛、豬肉、雞肉、日本壽司與手捲、鍋物熟食、海鮮以及各式蔬菜，價格45元起至1800元（日本和牛肋眼心），其中視覺超吸睛的「30公分厚切牛舌」（時價），更是網友推薦必點菜色，但需要事先預訂。

目前老井有5家分店，分別是台中3家、竹北1家、台北市1家，近期則是規劃往南台灣發展，第1站插旗台南，而且是進駐燒肉南霸天「碳佐麻里」創始店的舊址，目前已在徵人和裝潢階段，業者透露最快明年農曆春節前開幕，同時也會推出台南限定套餐。

▲日本人氣店「漢堡排嘉」將前往台中展店。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本東京「漢堡排嘉（ハンバーグ 嘉）」去年5月登台，目前在大台北地區已有3家分店，2026年起規劃前往中南部展店，第一站先插旗台中地區，預計進駐勤美誠品綠園道，暫定明年4月開幕。

漢堡排嘉提供WAGYU和牛漢堡排、國產牛漢堡排、牛舌漢堡排、炭火厚切牛舌排、炭火牛橫膈膜等5款定食餐，價格450元起至650元，套餐都會附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。