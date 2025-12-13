ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
五桐號「雪絨草莓奶酪」回歸　聯名香氛再送「隨身小香」

▲▼五桐號草莓季。（圖／五桐號提供）

▲五桐號草莓季12月19日開跑。（圖／五桐號提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

五桐號冬季夢幻限定飲品「雪絨草莓奶酪」回歸，放進整顆鮮奶酪搭配草莓冰沙、果丁的組合，深受手搖控喜愛，還有全新「草莓抹茶奶霜」，12月19日起正式上市。另外，業者聯名香氛品牌「KLOWER PANDOR」，不僅有4款限定紙杯，還可享消費滿額送隨身小香1份。

五桐號「雪絨草莓奶酪」，底層鋪上整顆鮮奶酪，層層堆疊現打草莓冰沙、新鮮大湖草莓果丁，最後是濃醇鮮乳奶霜，售價99元；今年再推出全新「草莓抹茶奶霜」，上層為鮮乳奶霜，搭配日本京都宇治抹茶、草莓果肉，售價79元。

▲▼五桐號草莓季。（圖／五桐號提供）

▲五桐號攜手「KLOWER PANDOR」推出期間限定聯名活動。

業者更找來女團i-dle成員葉舒華代言香氛品牌「KLOWER PANDOR」推出期間限定聯名活動，新品上市期間凡於門市單筆消費滿150元即可獲得限量「1360茶韻之時」隨身小香1份，送完為止。另外，還有以「交換禮物」為靈感的4款限定聯名飲料杯。

▲▼麻古茶坊芋頭季。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊芋頭季。（圖／麻古茶坊提供）

麻古茶坊冬季則迎來「芋頭季」，今年推出2款新品，「金絨芋泥鮮奶」選用綿密大甲芋泥鮮奶為基底，搭配芝芝奶蓋結合現磨玉米汁的「金絨芝芝」；「金絨芋泥玉米圓」則是在金絨芋泥鮮奶裡加入新配料「玉米圓」，以包心工法把玉米碎顆粒包裹在粉圓中，口感外Q內彈，售價皆為75元起。

濃厚芋泥鮮奶、芋泥波波鮮奶2.0也同步回歸，提醒以上品項未販售於新竹園區F12P1、F12P7商場，售價依官網及門市菜單公告為準。

 【你可能也想看】

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」　還有全新咖哩雞塊、漢堡

關鍵字： 美食情報 美食雲 五桐號 麻古茶坊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

