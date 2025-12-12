2025國際金旅獎激戰352件參賽行程　晴天旅遊脫穎而出

▲「金質旅遊獎」晴天旅遊一舉奪下四項大獎，累計獎座正式突破 38 座，穩坐台灣深度旅遊品牌的領先位置。

「2025國際金旅獎暨第十三屆金質旅遊獎」於12月11日盛大登場，今年共有352件行程報名參賽，競爭激烈程度再創新高。主辦單位中華民國旅行業品質保障協會從國內外眾多行程中評選出105條金旅行程，期望推動旅遊產品的品質升級，逐步打造與國際觀光單位合作的平台。今年更新增加州旅遊局加入評選行列，讓金旅獎更具國際視野，也讓台灣旅遊品牌的曝光度獲得提升。

在眾多競爭者中，晴天旅遊以堅實的產品力再次脫穎而出，一舉奪下四項金質獎，集團累計獎座正式突破38座。多年深耕深度旅遊市場的經驗，使其在「產品創新、行程深度與旅客滿意度」上持續保持領先。今年獲獎的四條行程涵蓋法國全覽、克羅埃西亞＋北義、多洛米堤健行與西班牙朝聖之路，每一項皆屬於市場上極具話題性、且競爭最激烈的品類。能在上百件作品中脫穎而出，反映晴天旅遊在行程設計、線控執行到服務品質上均維持高度水準。

▲「晴天旅遊」脫穎而出的四條產品：法國全覽、克羅埃西亞+北義、多洛米堤健行、西班牙朝聖之路—全是市場熱門且競爭激烈的類別。

其中，「法國全覽十五天」是西歐區最受關注的組別。行程從南法普羅旺斯一路延伸至北法莫內藝術足跡與諾曼地海岸，最後以巴黎劃下句點，完整結合深度與廣度，呈現法國多元文化與地景。晴天旅遊董事長陳依福表示，法國操作難度向來極高，跨區移動與文化差異皆考驗旅行社整合能力，能在最激烈的組別中獲首獎，更凸顯團隊穩定操作與高品質服務的價值。

另一項亮點是「克羅埃西亞＋北義十五天」，安排連泊四晚，讓旅客以最舒適的節奏體驗自然景觀，這樣的高規格設計在市場上十分罕見，因此獲得評審與旅客的一致肯定。近年健行旅遊需求快速成長，「多洛米堤健行」亦成功抓住後疫情時代旅客渴望自然與深度體驗的趨勢，行程涵蓋十一條經典步道，讓參加者彷彿走進歐洲山水畫布。總經理蕭世華指出，多洛米堤產品上市後瞬間爆滿，顯示旅客對健康旅遊的需求已大幅提升。

▲健行旅遊需求大爆發！「多洛米堤」成為年度搶手關鍵字，名額「用搶的」。

此外，晴天旅遊的「西班牙朝聖之路」在競爭激烈的市場中能穩居領先，關鍵在於「細節」。從雙領隊制度、全程陪走與後勤照護，到住宿與飲食的嚴格把關，皆以照顧旅客身心狀態為優先。許多旅客在抵達終點時感動落淚，也讓這條行程成為市場中獨具靈魂與力量的代表作品。

除了晴天旅遊的亮眼表現，旗下品牌晴日旅遊今年也奪下三座金質獎與一座優旅選，展現集團在產品研發與市場操作上的整體實力。其他旅行社也展現強勁競爭力，例如雄獅集團囊括十項獎座、創新旅行社以六條國內外行程獲獎，顯示今年各家業者皆以更具創意、更符合市場需求的方式投入行程設計，使金旅獎本屆競賽更具代表性與參考價值。

面對2026年快速變動與競爭更激烈的旅遊市場，晴天旅遊已著手全面升級產品與服務，包含深度行程深化、旅遊安全強化與團隊專業提升。伴隨38座金質獎的肯定，品牌將以更穩健的腳步與更前瞻的視野，引領台灣旅客探索世界，讓每一次旅程更深入、更安心，也更具體驗價值。