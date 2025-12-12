高端旅遊新趨勢！「翡翠假期」河輪包船遊歐超夯　明年預訂已破8成

▲歐舟河輪宣布，2026年台灣市場包船預訂率已高達 80%。（圖／翡翠假期提供）

記者黃凱翊／台北報導

知名的河輪品牌「歐舟河輪」今（12）日正式發表，專為台灣市場打造的中文品牌名稱「翡翠假期」。歐舟河輪宣布，2026 年台灣市場包船預訂率已高達 80%，較疫情前成長三倍以上，顯示台灣高端旅遊市場正明顯從購買精品商品轉向追求文化深度、舒適體驗與質感儀式感兼具的「精品旅遊」，也代表河輪旅遊已在成熟的台灣旅客中迅速站穩高端定位。

▲歐舟河輪已在2026年包下翡翠河輪6個航次，寫下台灣最大規模河輪包船紀錄。（圖／翡翠假期提供）

根據多份國際市場研究，全球河輪市場在 2024 年規模約達 56 億美元，預估 2030 年將突破 107 億美元，年複合成長率超過 11%，從小眾產品躍升為高端旅遊主流之一。亞太區同樣快速成長，2025 年市場規模約 8.9 億美元，2033 年上看 19 億美元，占全球比重約 10% 至 15%，其中台灣更是亞太市場中的亮點之一，2024 年郵輪旅遊產值達 4.4 億美元，占亞太市場近三成，顯示台灣旅客對郵輪與精品河輪型產品的接受度顯著提高，高端族群的預算也從奢侈品消費轉向體驗式、文化式旅遊投資，使得「翡翠假期」得以在這波潮流中迅速推升包船需求。目前歐舟河輪已在2026年包下翡翠河輪6個航次，正式寫下台灣最大規模河輪包船紀錄。

▲翡翠郵輪亞太區行銷業務總經理 Anthony Laver。（圖／記者黃凱翊攝）

翡翠郵輪亞太區行銷業務總經理 Anthony Laver 今日也特別來台，他表示，台灣旅客在疫情後展現極高的旅遊消費動能，也因此讓他們決定深耕台灣市場。他也提到，除了目前橫跨歐洲、亞洲河流與地中海、加勒比海等區域的創新艦隊外，河輪艦隊的規模也持續壯大中，翡翠星耀號（Emerald Astra）將在 2026 年加入，成為第十艘「翡翠星級河輪」，為旅客帶來更高規格的歐洲河川探索之旅。 第十一艘翡翠星級河輪「翡翠光瑩號」（Emerald Lumi）預計於2027年在塞納河啟航；2027 年與 2028 年，翡翠睿雅星帆號（Emerald Raiya）與翡翠夏拉碧濤號（Emerald Xara）將陸續加入遊艇艦隊，推出更多精品超級遊艇航線，深入熱帶海域與世界級度假勝地。

▲歐舟河輪總經理顏素珍表示，台灣旅客的「回購率」達8成。（圖／記者黃凱翊攝）

另外歐舟河輪總經理顏素珍則表示，目前2026 年包船預訂率達到 80%，品牌自 2017 年起深耕台灣，以包船模式打造客製化旅遊內容，包括全程中文服務、台灣旅客偏好的飲食調整、嚴選 10 年內新船、深度文化岸上行程與零負擔的精品旅遊步調，打造屬於台灣旅客的專屬歐洲河輪風格。除了包船率達8成，顏素珍也提到，由於河輪的「包船台製化服務」讓旅客沒有飲食適應不良的問題，有著台灣胃的旅客旅遊起來非常舒服，目前搭乘過河輪的乘客還會再回訪的「回購率」也高達8成。

▲歐舟河輪提供包船服務，更包括全程中文服務，以及台灣旅客偏好的飲食調整等。（圖／翡翠假期提供）

歐舟河輪在2026 年航線亦全面升級，囊括多瑙河、萊茵河、塞納河、隆河、葡萄牙杜羅河、聖誕市集航線、鬱金香花季限定航程及高爾夫主題航程等多元選擇，使旅客能依興趣選擇個人化深度旅行。