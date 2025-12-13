桃園豪華露營「雙人1泊4食」7999元起　淡水溫泉飯店住房買1送1

▲朋趣豪華露營的天幕廣場。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

邁向年末，豪華露營和溫泉飯店相繼推出指定日住房優惠，桃園天成逸旅-朋趣豪華露營表示，即日起至明年一月底，雙人平日入住栗比號一泊四食7,999元；淡水蘊泉庄則有指定日入住買一送一好康，換算下來每晚5千元。

▲▼指定日入住流星號8,999元起；BBQ海陸火烤晚餐。（圖／業者提供）



桃園 天成逸旅-朋趣豪華露營

天成逸旅-朋趣豪華露營即日起至2026年1月31日推出冬日輕奢露限定專案，凡於指定日（12月15、16、17、23、30日；2026年1月之周一至周四）入住，即享雙人一泊四食栗比號7,999元起、流星號8,999元，入住可享午後Bon Bar野餐輕食、BBQ海陸火烤晚餐、消夜現煮泡麵，以及翌日專屬管家送上的Chill早餐箱；業者說，冬季露營更顯靜謐，可以在大自然中享受滿滿儀式感。

▲蘊沐閣湯屋以黑色呈現沉穩靜謐，室內空間達18坪。（圖／業者提供）



淡水 蘊泉庄

位於新北淡水、擁有深1,550公尺地底碳氫鹽泉的「蘊泉庄」，首次跨界攜手時尚香氛品牌「KLOWER PANDOR」，以「打開潘朵拉的香氛之旅」為主題，從空間氛圍、香氛氣味到洗沐用品，營造輕奢的泡湯享受。「鎏金蘊暖│SPA獨享」專案入住土舍，體驗源自日本的「庵SPA」頂級按摩60分鐘，含九宮格早餐兩客8,999元。

▲▼體驗源自日本的「庵SPA」頂級按摩手技；南投竹編職人手作雙層鳥籠盛添冬日裡的茶食逸事。（圖／業者提供）



另外，12月14日至18日祭出指定日買一送一優惠，於土舍客房連住兩晚或一晚入住兩間房，特價10,000元；而茶蘊席雙人下午茶住宿專案7,999元。