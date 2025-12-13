ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園豪華露營「雙人1泊4食」7999元起　淡水溫泉飯店住房買1送1

▲天成逸旅-朋趣豪華露營。（圖／業者提供）

▲朋趣豪華露營的天幕廣場。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

邁向年末，豪華露營和溫泉飯店相繼推出指定日住房優惠，桃園天成逸旅-朋趣豪華露營表示，即日起至明年一月底，雙人平日入住栗比號一泊四食7,999元；淡水蘊泉庄則有指定日入住買一送一好康，換算下來每晚5千元。

▲天成逸旅-朋趣豪華露營。（圖／業者提供）

▲▼指定日入住流星號8,999元起；BBQ海陸火烤晚餐。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-朋趣豪華露營。（圖／業者提供）

桃園 天成逸旅-朋趣豪華露營
天成逸旅-朋趣豪華露營即日起至2026年1月31日推出冬日輕奢露限定專案，凡於指定日（12月15、16、17、23、30日；2026年1月之周一至周四）入住，即享雙人一泊四食栗比號7,999元起、流星號8,999元，入住可享午後Bon Bar野餐輕食、BBQ海陸火烤晚餐、消夜現煮泡麵，以及翌日專屬管家送上的Chill早餐箱；業者說，冬季露營更顯靜謐，可以在大自然中享受滿滿儀式感。

▲「蘊泉庄」首次跨界攜手時尚香氛品牌「KLOWER PANDOR」，以「打開潘朵拉的香氛之旅」為主題打造住房專案。（圖／業者提供）

▲蘊沐閣湯屋以黑色呈現沉穩靜謐，室內空間達18坪。（圖／業者提供）

淡水 蘊泉庄
位於新北淡水、擁有深1,550公尺地底碳氫鹽泉的「蘊泉庄」，首次跨界攜手時尚香氛品牌「KLOWER PANDOR」，以「打開潘朵拉的香氛之旅」為主題，從空間氛圍、香氛氣味到洗沐用品，營造輕奢的泡湯享受。「鎏金蘊暖│SPA獨享」專案入住土舍，體驗源自日本的「庵SPA」頂級按摩60分鐘，含九宮格早餐兩客8,999元。

▲「蘊泉庄」首次跨界攜手時尚香氛品牌「KLOWER PANDOR」，以「打開潘朵拉的香氛之旅」為主題打造住房專案。（圖／業者提供）

▲▼體驗源自日本的「庵SPA」頂級按摩手技；南投竹編職人手作雙層鳥籠盛添冬日裡的茶食逸事。（圖／業者提供）

▲「蘊泉庄」首次跨界攜手時尚香氛品牌「KLOWER PANDOR」，以「打開潘朵拉的香氛之旅」為主題打造住房專案。（圖／業者提供）

另外，12月14日至18日祭出指定日買一送一優惠，於土舍客房連住兩晚或一晚入住兩間房，特價10,000元；而茶蘊席雙人下午茶住宿專案7,999元。

關鍵字： 桃園旅遊 淡水旅遊 飯店旅宿 星級旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【高雄警抓車手殉職】騎車自撞違停貨車！送醫不治

推薦閱讀

北部露營車、溫泉飯店「指定日優惠」

北部露營車、溫泉飯店「指定日優惠」

元旦必訪阿里山　曙光日出音樂會

元旦必訪阿里山　曙光日出音樂會

駐日辦事處發文示警　曝台客2大誇張求救案例

駐日辦事處發文示警　曝台客2大誇張求救案例

「翡翠假期」河輪包船超夯　明年預訂破8成

「翡翠假期」河輪包船超夯　明年預訂破8成

桃機第3航廈「300公尺登機長廊」搶先看

桃機第3航廈「300公尺登機長廊」搶先看

日本倉敷鬧中取靜「丹寧風飯店」

日本倉敷鬧中取靜「丹寧風飯店」

2025國際金旅獎激戰352件參賽行程　晴天旅遊脫穎而出

2025國際金旅獎激戰352件參賽行程　晴天旅遊脫穎而出

96%台灣旅客接受「智慧旅宿配備機器人」

96%台灣旅客接受「智慧旅宿配備機器人」

超大一碗厚切豬肝麵才賣80元！

超大一碗厚切豬肝麵才賣80元！

蔡萬興x協興蛋業聯手復刻「酒釀蛋包」

蔡萬興x協興蛋業聯手復刻「酒釀蛋包」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北部露營車、溫泉飯店「指定日優惠」

剁刀聲不斷人潮滿到巷口！永和超搶手燒臘

超大一碗厚切豬肝麵才賣80元！

築間港點新品牌「喜辰」12/16試營運　

「翡翠假期」河輪包船超夯　明年預訂破8成

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

石二鍋豆腐沒印LOGO「網嘆少了靈魂」

元旦必訪阿里山　曙光日出音樂會

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

中山站耶誕點燈「1km森林光廊」必逛

熱門行程

最新新聞更多

北部露營車、溫泉飯店「指定日優惠」

元旦必訪阿里山　曙光日出音樂會

駐日辦事處發文示警　曝台客2大誇張求救案例

「翡翠假期」河輪包船超夯　明年預訂破8成

桃機第3航廈「300公尺登機長廊」搶先看

日本倉敷鬧中取靜「丹寧風飯店」

2025國際金旅獎激戰352件參賽行程　晴天旅遊脫穎而出

96%台灣旅客接受「智慧旅宿配備機器人」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366