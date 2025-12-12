蔡萬興x協興蛋業復刻「酒釀蛋包」　大人味雞蛋糕快閃販售

▲蔡萬興x協興蛋業聯手復刻「酒釀蛋包」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

以江浙名菜與酒釀湯圓聞名的「蔡萬興」與台北最老蛋行「協興蛋業」首度攜手舉辦冬至快閃活動，12月20日、21日兩天在「萬華世界下午酒場」前面設立快閃店，將傳統酒釀蛋升級成「酒釀蛋包」，更突發奇想推出期間限定的「酒釀雞蛋糕」。

市售酒釀蛋多以打散的「蛋花」呈現，蔡萬興與協興蛋業這次合作回歸傳統，現場製作耗時且考驗技術的「酒釀蛋包」，協興蛋業特別選用供應米其林餐廳的放牧土雞蛋，半熟的蛋黃配上蔡萬興酸甜回甘的酒釀湯底中，濃郁的蛋香被溫熱的酒氣激發，口感、香氣更加滑順細緻。

▲酒釀雞蛋糕。（圖／業者提供）

除了經典甜湯，本次快閃還推出「酒釀雞蛋糕」，一口咬下，先是感受到酥脆的外皮，緊接著是濃郁蛋香與酒釀特有的淡淡米麴酸甜在口中交織，尾韻還帶有點酒香，屬於大人味的雞蛋糕。

主辦單位特別提醒，雖然冬至過後，民眾仍可在蔡萬興本店品嚐到這款頂級的「酒釀蛋包」，但「酒釀雞蛋糕」僅在快閃活動兩日限定販售。

▲甕藏紹興剝皮辣椒雞。（圖／記者黃士原攝）

另外，雙月食品社昨日宣布兩個異業合作，第一個是與台灣菸酒公司共同研製冬季限定湯品「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，即日起於全台雙月門市限量供應。

▲香菇油飯。（圖／記者黃士原攝）

第二個就與全家便利商店共同推出以「家的經典好味」為主題的聯名新品，包括蛤蜊燉雞腿湯、香菇油飯、愛恨椒芝麵、阿甘剝皮辣椒蒸蛋與雞汁油蔥手工麵線。其中香菇油飯是雙月人氣商品，因為每日手工拌炒，只在青島店限量販售（每日約100碗），但因為全家擁有的設備可解決產量問題，再加上第一代老闆娘親自到工廠控管品質，讓它的味道與青島店相差不多。