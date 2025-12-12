台中2高山農場楓紅直擊！福壽山旅宿甫整修　武陵巨型聖誕樹超美

▲福壽山農場11月底楓葉轉紅，把整座農場點綴得五彩繽紛，讓旅客直呼不虛此行。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台中報導

位於合歡山與雪山群峰間的福壽山農場，因為難以到達，被戲稱為「遠得要命農場」，但每到11月底楓葉轉紅，把整座農場點綴得五彩繽紛，讓旅客直呼不虛此行。農場內的楓林雅築11月剛整修完，國民賓館則是綠建築，均配備乾濕分離浴室、私人陽台，能慢下步調，愜意度過賞楓假期。

▲▼農場適逢楓葉季，接著迎來梅花季、八重櫻1月底開，還有桃花、李花等花卉輪番綻放。（圖／記者彭懷玉攝）

福壽山農場海拔逾2千公尺高，一共可以看到五種楓葉。其中，松廬前的掌葉楓是人氣必拍景點，此際楓葉已染上紅暈，堆疊出漸層色彩，搭配後方日式庭園和木屋，夢幻至極；而鴛鴦湖楓紅較為稀稀落落，也因氣候關係，可以捕捉到繡球花和楓紅同框的畫面。

▲▼松廬前的掌葉楓是人氣景點，楓葉已染上紅暈，堆疊出漸層色彩，搭配後方日式庭園和木屋，夢幻至極。（圖／記者彭懷玉攝）

停車場前的一株楓葉紅似火，一旁銀杏也進入最佳觀賞期，吸引許多民眾取景，絕美楓紅不等人，預計再一周進入尾聲，想親睹盛景的民眾要把握時機。

▲▼鴛鴦湖楓紅較為稀稀落落，也因氣候關係，可以捕捉到繡球花和楓紅同框的畫面。（圖／記者彭懷玉攝）

▲停車場前的一株楓葉紅似火，一旁銀杏也進入最佳觀賞期。（圖／記者彭懷玉攝）



千里迢迢來到福壽山農場，入住一晚才能慢下腳步，細細品味山間的景致。其中，閣樓式「楓林雅築」11月中甫整修完工，包含升級智能窗簾、改為開放式衣櫃，每房皆配備獨立冷暖氣、免治馬桶，即便在深山中也能享有舒適入住體驗。

▲▼閣樓式「楓林雅築」11月中甫整修完工，每房皆配備獨立冷暖氣、免治馬桶。（圖／記者彭懷玉攝）

2022年新建的「國民賓館」則是場內最新的旅宿。場方表示，國民賓館為擁有執照的綠建築，光是環評就走了7年，得來不易，全館以自然材質打造、感應式燈，響應節能減碳，客房僅規劃62間，以雙人房與四人房為主，約8至9坪大的客房內，皆擁有私人陽台，免出門即可收進群山風光。

▲▼「國民賓館」是場內最新的旅宿，約8-9坪大的客房內，皆擁有私人陽台。（圖／記者彭懷玉攝）

同時，配置乾濕分離浴室、暖氣、浴室暖風機及TOTO免治馬桶等先進設備，住一晚含早餐約6千元；而館內三樓住宿則開放給VIP貴賓，套房形式設有浴缸，房價約落在2萬元。

▲▼武陵桃花莊翻黃的銀杏林。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，大梨山地區「武陵農場」也進入絕美楓況，在武陵富野度假村下方、武陵遊客中心前方，落羽松和銀杏林正展現迷人色彩，把整片草坪點綴地如夢似幻，而楓葉已邁向尾聲。趁早晨時前來，陽光從松林穿透而下，閃耀出金光，放眼望去猶如置身油畫中。

▲▼矗立草坪上的巨型「耶誕樹」，為俗稱「世界爺」的巨杉；部分落羽松已轉為紅褐色。（圖／記者彭懷玉攝）



值得注意的是，沿柳杉林大道漫步，會發現矗立草坪上的巨型「耶誕樹」，武陵農場副場長張景富表示，此為俗稱「世界爺」的巨杉，是中研院退休院士送給武陵農場的禮物，至今約有20年歷史。繼續往前走，會抵達桃花莊翻黃的銀杏林，免赴日韓也能欣賞，深度感受台灣之美。