客美多咖啡聯名酷洛米　4款餐點、3款周邊12/18登場

▲客美多咖啡聯名酷洛米　4款餐點、3款周邊12/18登場。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡x酷洛米聯名活動12/18登場。（圖／客美多咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

來自名古屋的客美多咖啡，12月18日起至2026年3月8日，攜手三麗鷗推出KUROMI（酷洛米）聯名活動，除了多款可愛的周邊，還有4款聯名餐點，每款都會附上限定插卡與透卡盲袋。

4款酷洛米聯名餐點分別是冰與火馬里蘭樂園（200元）、藍莓聖代狂想曲（200元）、KUROMI 咖啡歐蕾（200元）、酷黑咖哩豬排方堡（300元），每款都附上限定插卡（共4款）與透卡盲袋（共6款，其中2款將於1月27日後追加登場）。

▲客美多咖啡聯名酷洛米　4款餐點、3款周邊12/18登場。（圖／客美多咖啡提供）

▲酷黑咖哩豬排方堡。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡聯名酷洛米　4款餐點、3款周邊12/18登場。（圖／客美多咖啡提供）

▲3款周邊商品。

除了餐點，客美多咖啡同步也帶來多款聯名周邊，KUROMI聯名吊飾組（2入250元）背面貼心設計小鏡子，可隨時補妝整理儀容；KUROMI in 客美多咖啡DIY場景組（共2款，250元）可自行組裝的小場景，重現KUROMI在客美多咖啡的可愛日常，可作為筆筒或名片座。KUROMI迷你果汁杯（480元，2026年1月27日起販售）從日本空運來台，每家店鋪限量27個。

12月18日至2026年1月16日，只要為客美多咖啡會員，並在結帳時登錄消費記錄，每點1份KUROMI聯名餐點就有1次抽獎機會，有機會獲得全套聯名周邊與透卡全系列。

▲「麥味登」攜手《PEANUTS》展開第2波聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

另外，連鎖早午餐品牌「麥味登」聯名《PEANUTS》，第2波推出7款新周邊，以「我的美夢時光My Dream Day」為主題，首推居家、辦公都適用的「玩偶抱枕毯」，有史努比及歐拉夫2款造型，玩偶抱枕可當靠墊、午安枕，雙面絨毛小毯則藏身在玩偶中，售價599元；「餐具餐墊3件組-史努比」內含造型湯匙、筷子以及餐墊，售價279元。

4款絨毛娃娃吊飾，角色包括史努比、歐拉夫與糊塗塔克，售價319元；還有史努比變身鬆餅堡的特殊造型娃娃，此款限於APP販售，售價359元。

關鍵字： 美食雲 客美多咖啡 酷洛米

【炸出火球】烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪

