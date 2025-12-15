ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

從庫肯霍夫到哈勒布森林 歐洲最美荷比花季攻略（圖／鳳凰旅遊）

▲每年春季僅開放一個半月的庫肯霍夫，園內鬱金香、水仙花、風信子齊放，堪稱歐洲最美花園。

每年四到五月，歐洲悄悄換上最迷人的春裝，花海鋪滿大地、森林被染成奇幻色彩、運河閃著柔光，像是把旅人拉進一幅會動的畫；而荷蘭、比利時無疑是收集春彩的最佳去處。

從庫肯霍夫到哈勒布森林 歐洲最美荷比花季攻略（圖／鳳凰旅遊）

▲搭乘庫肯霍夫園內遊船，以不同的視角領略花田魅力。

荷蘭的庫肯霍夫，堪稱歐洲最美花園，每年春天只開放短短幾週，卻吸引全球旅人來朝聖！走進園區，數百萬朵花爭妍競艷：花瓣在微風中輕搖、空氣中飄著花香、繽紛色彩從腳下一路鋪展開來。不只漫步其中迷人，若搭上園內的遊船，還能從水面視角欣賞花田，把花海、藍天與遠處農舍一併收入眼底。若幸運遇上花車遊行，花雕、樂音、笑聲全都在空氣裡翻騰，彷彿參加一場嘉年華狂歡。

從庫肯霍夫到哈勒布森林 歐洲最美荷比花季攻略（圖／鳳凰旅遊）

▲花車遊行是限定日才有，想看記得推算日期、跟對團唷！

春天的荷蘭，還有「國王節」這個重要慶典，每年4/27這天，阿姆斯特丹就會掀起一波橘色狂潮，人們穿橘衣、戴橘帽或塗橘臉，全身上下總找得到橘色妝飾，運河畔有人載歌載舞，整座城市熱鬧非凡，連旅人也不自覺融入這股快樂氛圍。

從庫肯霍夫到哈勒布森林 歐洲最美荷比花季攻略（圖／鳳凰旅遊）

▲漫步在比利時哈勒布紫色森林，宛如置身人間仙境。

相較於荷蘭的繽紛，比利時的春天展現另一種氣質。哈勒布森林每年此時會鋪上一層夢幻的紫色地毯，風信子在樹林間盛開，讓整片森林像加了柔霧濾鏡。陽光穿過高大樹冠，光線在花海上跳著細碎光點，彷彿下一秒就會有精靈從樹後慢慢走出來。

從庫肯霍夫到哈勒布森林 歐洲最美荷比花季攻略（圖／鳳凰旅遊）

▲搭船遊覽蘆葦屋頂羊角村，感受小橋流水人家的閒適風光。

春日的爛漫，不只在花間、森林中，也藏在水道旁的靜謐角落。荷蘭羊角村，像是把時間放慢的村落，坐上平底船沿著水道緩行，兩旁的小屋、拱橋景色，像極了故事書場景。在阿姆斯特丹，搭玻璃船穿梭運河，欣賞城市的古典與現代，是另一種迷人視角。到了比利時布魯日，古老磚牆、尖塔與石橋，倒映在水中輕輕搖動，從遊船上欣賞沿途風光，放慢呼吸、靜靜感受靜謐之美。

從庫肯霍夫到哈勒布森林 歐洲最美荷比花季攻略（圖／鳳凰旅遊）

▲中世紀古城布魯日，領略比利時水都魅力。

除了風景，荷蘭更是一個藝術氣息濃厚的國度。阿姆斯特丹國立博物館裡，繪畫大師林布蘭的《夜巡》氣勢磅礡；還有莫瑞泰斯美術館中《戴珍珠耳環的女孩》，臉露神秘微笑，總讓人忍不住多看幾眼。若是梵谷迷，庫勒慕勒美術館的收藏量絕對讓人心動，從狂野筆觸到濃烈色彩，每一幅都像在重新認識梵谷這位印象派畫家。

從庫肯霍夫到哈勒布森林 歐洲最美荷比花季攻略（圖／鳳凰旅遊）

▲布魯塞爾原子塔登頂，俯瞰城市迷人的天際線。

比利時布魯塞爾的原子塔也是人氣景點，搭乘高速電梯進入球塔內，透過玻璃俯瞰城市天際線，那種身處「原子」裡探索地球的體驗十分難忘。

從庫肯霍夫到哈勒布森林 歐洲最美荷比花季攻略（圖／鳳凰旅遊）

▲荷比之旅相當建議順遊盧森堡，一睹全球最富有的小國風采。

荷比行程，若能順遊盧森堡，將更為豐富多彩。盧森堡有「千堡之國」封號，是歐盟創始會員國之一，也是歐洲法院、歐洲審計院、歐洲投資銀行的所在地，同時是全球人均所得最高、也就是最有錢的國家。因為一般旅行較少會專門造訪此單國，盧森堡與荷蘭、比利時地理位置相近，剛好能串成優雅的荷比盧精華路線，順遊會是不錯的選擇，一趟暢遊三國，在春光中收集了歐洲最精緻的風景與文化。

●荷蘭庫肯霍夫推薦行程：
https://www.travel.com.tw/Sale/index/40

•花季荷比》遇見梵谷10天(庫肯霍夫花園)
3/24、4/9、4/30、5/5出發

•花語荷比》雙五星雙米其林饗宴10天(庫肯霍夫花園.四大特色遊船)
4/1、4/3、4/8、4/15出發　★4/15安排花車遊行

•花妍法比荷》巴黎鐵塔登頂、羊角村羅浮宮、三遊船10天(庫肯霍夫花園)
3/29、4/12、4/26出發 ★4/12安排花車遊行

•花冠法比荷》庫肯霍夫花園、羅浮凡爾賽11天(五大特色遊船)
4/19出發 ★安排國王節特別企劃

•花現荷比法》子彈列車、庫肯霍夫、米其林饗宴11天
4/30出發，巴黎羅浮宮＋海牙莫瑞泰斯美術館 雙館入內

•花彩荷比盧》庫肯霍夫花園、四大特色遊船、米其林饗宴12天
4/1、4/6出發，法蘭德斯旅遊局推薦行程、荷蘭三大藝術聖殿

•【寰宇河輪假期】萊茵城堡巡禮 四朵花小鎮 庫肯霍夫 賞花趣12天
4/10保證出團，包船團體行、領隊隨團服務

●更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

