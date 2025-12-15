ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

2025「國際金質旅遊獎」完整名單已於12/11頒獎典禮公布，得獎常勝軍—鳳凰旅遊，再度以亮眼成績脫穎而出，一口氣摘下8項國際金旅獎及1項品保優旅選，實力與口碑俱佳！

中華民國旅行業品質保障協會主辦的「國際金旅獎」與「品保優旅選」評選活動，被譽為「旅業奧斯卡」。評審團由產、官、學專業代表組成，從眾多參賽行程中層層把關，能夠獲獎的行程，不僅品質卓越，也代表旅行社的專業能力獲得全方位肯定。鳳凰旅遊自2012年首屆參賽後，至今累計拿下44座國際金旅獎與10座品保優旅選，是品保協會認證的優質旅行社，也是台灣首家上市旅行社。

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績（圖／鳳凰旅遊）

▲北歐入住玻璃屋等極光出現，溫暖又舒適。

今年鳳凰「國際金旅獎」得獎行程中，歐洲的「幸福極光～北歐破冰船帝王蟹10天」，穿越瑞典、芬蘭與挪威，追極光、搭破冰船、吃帝王蟹、入住極光玻璃屋，是極地旅行的經典。「寰宇精品河輪–隆河浪漫花語12天」則以精品級河輪串起南法小鎮、藝術人文與田園風光，宛如行走在風情畫中。

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績（圖／鳳凰旅遊）

▲發出黃藍光芒的熱泉池，位於美國首座國家公園～黃石公園內。

美國線的「美國六大天王．二大秘境．國家公園15天」，大峽谷、布萊斯、羚羊谷、馬蹄灣、黃石公園等自然奇景一次看遍。南半球的紐西蘭以「冬季戀歌～南島雪鄉．三大名湯深度11天」展現絕美雪景與溫泉魅力。

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績（圖／鳳凰旅遊）

▲日本北陸地區合掌屋，散發出宛若童話世界的夢幻氣息。

日本的「雪映光影．北陸秘境6日」，以名花彩燈、庄川遊船與穗高纜車打造療癒冬旅。中國的「金鳳凰 九寨溝深度慢旅8天」以輕鬆節奏走入藏族文化與高原湖景；「醉美西藏．藍湖冰川．青藏鐵路紀行13天」以壯麗冰川與高原鐵道之美贏得青睞；「絕色北疆．獨庫公路秘境14天」則將探索塞外風光，視野無限開闊。

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績（圖／鳳凰旅遊）

▲北疆最美的景致在喀納斯，鳳凰特別企劃二進喀納斯、含包車。

「優旅選」部分，鳳凰則以「冰島極光．藍冰洞健行．雪上摩托車10天」贏得殊榮，藍冰洞探險、極光追逐、雪地活動體驗兼具冒險感與獨特性，是探險者心中的夢想行程。

●2025金質獎【鳳凰旅遊「8金1優」】多國強檔行程推薦：
https://event.travel.com.tw/golden_award

●更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 七逗旅遊網 鳳凰旅遊 2025金旅獎 國際金質旅遊獎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【現在婚禮這麼累？】婚禮現場直接拔河　新郎新娘親自下場對決！

推薦閱讀

從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

大溪月眉人工濕地落羽松季　賞景事項一次看

大溪月眉人工濕地落羽松季　賞景事項一次看

豪斯登堡冬季白銀燈海明年最後一年

豪斯登堡冬季白銀燈海明年最後一年

珍藏千年「咕嚕卻旺普巴杵」台北秘境

珍藏千年「咕嚕卻旺普巴杵」台北秘境

速食店「會員日優惠」懶人包　咔啦雞腿堡買1送1

速食店「會員日優惠」懶人包　咔啦雞腿堡買1送1

台中大坑山頂變身歐洲聖誕村！

台中大坑山頂變身歐洲聖誕村！

觀光署修法縮減導遊訓練時數　明年6月上路

觀光署修法縮減導遊訓練時數　明年6月上路

大師兄銷魂麵舖「3款麻油薑泥湯」新上市　板橋店獨賣全牛無菜版

大師兄銷魂麵舖「3款麻油薑泥湯」新上市　板橋店獨賣全牛無菜版

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

大溪月眉人工濕地落羽松季　賞景事項一次看

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

日本生甜甜圈Truffle Donut登台

開箱國泰航空A350豪經艙

珍藏千年「咕嚕卻旺普巴杵」台北秘境

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

中山站耶誕點燈「1km森林光廊」必逛

熱門行程

最新新聞更多

從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

大溪月眉人工濕地落羽松季　賞景事項一次看

豪斯登堡冬季白銀燈海明年最後一年

珍藏千年「咕嚕卻旺普巴杵」台北秘境

速食店「會員日優惠」懶人包　咔啦雞腿堡買1送1

台中大坑山頂變身歐洲聖誕村！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366