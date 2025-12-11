ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
星野「RISONARE下關」今開幕　走到哪都是海景、房內設沙灘

▲星野集團旗下親子度假飯店品牌「RISONARE下關」今（11日）開幕。（圖／星野集團提供，下同）

▲星野集團旗下親子度假飯店品牌「RISONARE下關」今（11日）開幕。（圖／星野集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

星野集團宣布，旗下親子度假飯店品牌「RISONARE下關」今（11日）正式開幕，首次進駐九州、山口地區，成為該品牌第8間據點。飯店座落於關門海峽沿岸，無論在客房、露台或無邊際泳池，旅客皆可盡覽海峽晨昏變化與對岸門司港景色。

▲星野集團旗下親子度假飯店品牌「RISONARE下關」今（11日）開幕。（圖／星野集團提供）

▲「RISONARE下關」以「海峽設計美學」為理念，融合河豚等地域特色，規劃9種房型、187間客房。

「RISONARE下關」以「海峽設計美學」為理念，融合河豚等地域特色，規劃9種房型、187間客房，包含可容納5人的家庭房與寵物友善房型。

其中，「海峽Cabana套房」設有從客廳延伸出的「室內沙灘」，並提供「海峽Cabana BOX」，內含望遠鏡與貝殼，讓旅客親手觸摸、聆聽海聲或遠眺海景，打造專屬度假氛圍。

▲星野集團旗下親子度假飯店品牌「RISONARE下關」今（11日）開幕。（圖／星野集團提供）

▲▼「海峽Cabana套房」設有從客廳延伸出的「室內沙灘」，並提供「海峽Cabana BOX」。

▲星野集團旗下親子度假飯店品牌「RISONARE下關」今（11日）開幕。（圖／星野集團提供）

餐飲方面，招牌義式餐廳「OTTO SETTE」提供河豚料理與當地特色食材，晚餐套餐強調河豚不同部位的口感層次；自助餐廳「PUKU PUKU」則供應炸河豚、馬賽魚湯及瓦片蕎麥麵等在地料理，兼顧早晚餐需求。

▲星野集團旗下親子度假飯店品牌「RISONARE下關」今（11日）開幕。（圖／星野集團提供）

▲戶外無邊際泳池與海天相連。

飯店泳池設施多元，室內泳池以河豚為主題，全天候開放；戶外無邊際泳池與海天相連，30公尺滑水道及幼童戲水區提供全家適合的水上活動。戶外休憩區「NAMI NAMI Terrace」以波浪造型設計，結合草坪、吧檯及躺椅，讓旅客享受海景與寧靜時光。

▲星野集團旗下親子度假飯店品牌「RISONARE下關」今（11日）開幕。（圖／星野集團提供）

▲室內泳池以河豚為主題，全天候開放30公尺，滑水道及幼童戲水區提供全家適合的水上活動。

此外，「船長學院 Captain Academy」體驗活動讓旅客穿上專屬船長制服，參觀船長室並實際操控航行知識，提供專業且充滿趣味的沉浸式海上體驗。

▲▼馥府 東京銀座。（圖／業者提供）

▲▼馥府 東京銀座擁有專屬私人庭園與天然溫泉。（圖／業者提供）

▲▼馥府 東京銀座。（圖／業者提供）

而連續兩年榮獲米其林星鑰的日本精緻度假飯店品牌 「馥府 FUFU JAPAN」，旗下第9間飯店「馥府 東京銀座（FUFU Tokyo Ginza）」已於11月16日開幕。飯店與東京地下鐵有樂町線「銀座一丁目站」直通，更是東京都23區內唯一能同時提供專屬私人庭園與天然溫泉住宿體驗的度假飯店。

「馥府 FUFU JAPAN」全館僅34間客房，每房皆配有專屬私人庭園與天然溫泉，不僅打造出城市中心的療癒綠洲，更提供住宿旅客多元化的體驗行程，包括傳統手工藝課程、私人遊艇巡航、相撲晨練參觀與直升機觀景之旅等。

