石二鍋豆腐沒印LOGO「網嘆少了靈魂」　業者曝真相

▲王品集團石二鍋。(圖／王品集團提供)

▲近期有網友發現石二鍋百頁魚豆腐上的LOGO不見了。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下「石二鍋」套餐價格多在300元以下，擁有許多忠實顧客，日前有網友前往用餐，發現百頁魚豆腐上常見的「石二鍋」3個字竟然不見了，直呼「沒靈魂了」。不過這不是瑕疵品，而是品牌舉辦的活動，拍照並寫下想感謝的對象與一句話，並在FB粉專留言，就有機會抽中周邊商品。

一名網友在Threads發出一段影片，火鍋裡面各種火鍋料與青菜，接著用筷子翻動百頁魚豆腐，他發現上面沒有印上「石二鍋」3個字，跟以往用餐經驗不同，讓他直呼「沒靈魂了」。這段影片也吸引許多網友留言，有人幽默表示「石二鍋的靈魂在你的衣服上」、「石二鍋的靈魂從來都不是食材好嗎，是你全身的味道」、「石二鍋的靈魂在你的頭髮、衣服上」。

▲石二鍋的百頁魚豆腐近期因歲末感謝的社群活動推出空白版，讓民眾可以拍照並寫下感言。（圖／取自石二鍋臉書）

也有網友指出，這是品牌推出的歲末感謝祭活動，12月22日前，只要為菜盤上或單點的「空白百頁魚豆腐」拍下美照，在照片裡的豆腐上，寫下想感謝的對象與一句話，並在官方FB活動貼文留言處，上傳照片並＠一位好友，就有機會抽中周邊商品。

王品也表示，石二鍋的百頁魚豆腐近期因歲末感謝的社群活動推出空白版，但美味不變，歡迎消費者拍下空白百頁魚豆腐，參加品牌FB留言抽獎活動。

▲六扇門北市第3家分店開始試營運。（圖／六扇門提供）

另外，有「最強小火鍋」稱號的六扇門，台北3號店落腳中正區福州街，離中正紀念堂走路只要5分鐘，日前開始試營運。六扇門菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

關鍵字： 美食雲 石二鍋 美食情報 王品

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

