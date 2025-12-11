青焰牛排館明天進駐台中逢甲豐邑商旅 　12/21前4人同行1人免費

▲青焰牛排館明進駐台中逢甲豐邑商旅。（圖／路易莎集團提供）

記者黃士原／台北報導

路易莎集團旗下品牌「青焰炭火熟成牛排」全新據點「台中逢甲豐邑門市」明天（12/12）開幕，12月21日前，兩人同行享88折，4人同行享其中1份主餐免費。

青焰「台中逢甲豐邑門市」擁有獨特的美式牛排館與餐酒館混搭風格，除了品牌特色的牛排、龍蝦等精緻主餐外，同時也提供多元的自助吧，餐檯還有美式BBQ區、美式炸物區、PIZZA區，吃得到現點現做的墨西哥捲餅、經典水牛城辣雞翅、手抓海鮮、BBQ手撕豬肉堡，以及香辣打拋豬披薩、韓式炸雞披薩等異國風味披薩，698元起即可享用。

適逢歲末聖誕佳節，青焰全台門市12月20日至12月25日，在自助餐台限時推出「聖誕烤火雞」。

▲青焰牛排館自助吧供應多款美式炸物。（圖／路易莎集團提供）

此外，店內更提供豐富的精釀啤酒與酒藏供選購，16款精釀啤酒，價位從190至220元，提供從果香到麥香與苦韻的各種風味。喜愛蒸餾烈酒的消費者也能在這裡找到心頭好，共有12款威士忌，價格自150至350元不等。釀酒風味愛好者也有3款白酒及3款紅酒可選擇。

歡慶台中逢甲豐邑門市開幕，12月12日至21日止，兩人同行享88折（需點兩份主餐），4人同行享其中1份主餐免費（以價低者計算）。

▲貴族世家mini。（圖／取自貴族世家mini臉書）

貴族世家mini以「精緻平價、剛剛好就好」為核心概念，最低299元就能享受到排餐+沙拉吧，沙拉吧提供多樣人氣美食吃到飽，如現烤PIZZA、多樣新鮮水果、咖哩飯、滷肉飯、涼拌小菜、燙青菜、美式炸物、多樣冷熱飲、霜淇淋。

除了廣受歡迎的沙拉吧美食外，貴族世家mini堅持經典台式牛排風味，使用原塊肉排、鐵板現煎保留肉汁與焦香，搭配濃郁黑胡椒或蘑菇醬汁，詮釋屬於台灣人的牛排記憶。

貴族世家mini今年快速展店，上半年原有7家分店，下半年再開8家店，全台合計已有15家，接下來除了12月12日開幕的左營博愛店，還要跨海插旗金門縣（金門伯玉店），加盟業者已積極召募員工。

