香港「光影匯·中環」重啟　皇后像廣場、遮打道同步亮燈到明年

▲「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日於中環登場。（圖／港旅局提供）

▲「光影匯·中環」集結八棟地標外牆，每日上演沉浸式燈光匯演。（圖／港旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

香港宏福苑火災碰上年末盛事「香港繽紛冬日巡禮」，原訂11月28日啟動的「光影匯·中環」取消，其餘尚未點燈的裝置低調矗立。然而事發至今已逾兩周，港旅局宣布中環皇后像廣場的「冬日小鎮·中環」重啟，遮打道「星光長廊」以及「光影匯·中環」亦同步點亮。

「香港繽紛冬日巡禮」為香港耶誕跨年節慶，即日起重新啟動，港旅局希望藉活動為大家帶來溫暖和盼望，並送上平安與祝福。參與活動的合作夥伴也會將活動收益捐予社區上有需要人士。

其中，「光影匯·中環」集結中國銀行大廈、終審法院大樓、滙豐總行大廈及渣打銀行大廈等八棟地標外牆，每日上演沉浸式燈光匯演，每30分鐘循環一次，平日亮燈時間為晚上7點30分至11點30分，假日則由晚上7點開始，特別日子延長至凌晨1點。

▲「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日於中環登場。（圖／港旅局提供）

▲皇后像廣場花園化身「聖誕天地」，全區遍布飛船、小木偶及小火車等童趣的經典玩具。（圖／港旅局提供）

皇后像廣場花園（南、北）也化身「聖誕天地」，全區遍布飛船、小木偶及小火車等童趣的經典玩具。平日營運時間為下午4點至晚上11點30分，周末則上午11點起開放；12月22日至2026年1月4日則每日皆從上午11點營運。平安夜、聖誕節及跨年夜將延長至凌晨1點。

▲「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日於中環登場。（圖／港旅局提供）

▲「遮打道星光長廊」展至2026年2月22日，每日從下午5點至深夜11點30分亮燈。（圖／港旅局提供）

另一亮點「遮打道星光長廊」展至2026年2月22日，每日從下午5點至深夜11點30分亮燈，平安夜、聖誕節及跨年更延長至凌晨2點，為中環街道增添浪漫光影，陪伴旅客一路迎向新春。

雙12咖啡優惠懶人包！7-11、萊爾富「買12送12」

百年古蹟歷盡滄桑受損　花蓮慶修院規劃整修

騎電輔車遊玉里　更慢速度看縱谷風景與生活

馬來西亞超酷「蛋茶」吃鹹食也品茶！

青焰牛排館明天進駐台中逢甲豐邑商旅

星宇海外高爾夫巡迴賽直飛宮古島　早鳥優惠最高折2000元

麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　業者：明年1/12恢復供應

手搖飲雙12限定優惠　珍奶買1送1

香港「3大耶誕燈飾」災後重啟

駁二隱藏版「寵物友善熱炒」開到深夜

