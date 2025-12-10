札幌近郊最好玩雪上樂園！玩越野車、橡皮艇　還能泡溫泉看球賽

▲北海道HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

冬季的北海道札幌一直是台灣旅客最愛的旅日城市之一，今年若規劃前往旅遊，千萬不能錯過近年人氣迅速攀升的全新話題景點「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」。園區位於札幌近郊的北廣島市，於2023年正式開幕，日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的新主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」也坐落於此，集結球場、住宿、溫泉、美食與戶外活動等豐富元素，打造適合全年造訪的複合式棒球渡假園區。

▲冬季限定雪上樂園「Snow Park」有許多特色雪地玩法。

位於HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE內的冬季限定雪上樂園「Snow Park」，從即日起至2026年2月28日期間加碼登場，全面升級後的內容更吸引親子家庭與雪地新手體驗。除了深受歡迎的滑雪、滑雪板與雪橇，今年也推出以粉雪堆砌的巨大雪山「Snow Mountain」，以及能在專用賽道奔馳的「兒童雪上越野車」，還有雪上橡皮艇、由雪上摩托車牽引的高速滑行體驗等刺激玩法。

若想拍照打卡，可以挑戰雪地鞦韆「SWING MAX」，一邊盪鞦韆、一邊眺望被白雪覆蓋的球場，獲得只有在冬季北海道才能感受的視覺體驗。此外，Snow Park提供全套裝備租借服務，由專業人員協助挑選與調整，即使空手前往也能輕鬆玩雪。

▲園區內能體驗泡溫泉看球賽。

除了冬季活動，「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」本身也是北海道少見的大型複合式旅遊設施。園內的「ES CON FIELD HOKKAIDO」為日本首座擁有開闔式屋頂的天然草皮球場，搭配巨型玻璃外牆，旅客可在舒適空間中欣賞球賽與四季景色。

▲也有球場飯店。

球場內的「TOWER 11」則備受關注，不僅有全球首創能邊泡溫泉邊看球的觀賽體驗，旅客也可入住設於球場內的「tower eleven hotel」，從房內直接以絕佳角度欣賞賽事，成為近年話題度極高的住宿亮點。

值得一提的是，園區目前針對海外旅客推出專屬活動，只要前往 TOWER 11 服務中心出示護照，即可免費領取紀念三角旗；而台灣旅客於2026年2月28日前出示台灣護照，還能額外獲得古林睿煬投手限定貼紙，數量有限，送完為止。

▲今年北海道富良野雪季已於11月29日開催，在富良野滑雪區開放後，北之峰滑雪區將於12月中開放。（圖／業者提供）



而北海道富良野雪季已經到來，北之峰滑雪區也將於12月中開放。距離北之峰滑雪場步行4分鐘的Nozo Hotel，就宣布今年不但提供往返雪場的免費接駁車，更新增富良野車站等新停點，方便旅客往返雪場與飯店。

▲Nozo Hotel諾佐酒店距離北之峰滑雪區纜車站步行約4分鐘。（圖／業者提供）

▲Nozo Hotel一共規劃78間客房、8種房型，坪數從5坪至14坪不等。（圖／業者提供）



距離北之峰滑雪區纜車步行約4分鐘的Nozo Hotel諾佐酒店，今年冬季不僅和「Whiteroom」合作滑雪課程，也提供往返雪場的免費接駁車，更新增富良野車站、富良野市場等新停點，往返飯店與雪場更舒適便利。

▲備有桑拿和浴池的Sugi Spa，紓解雪地活動後的痠痛。（圖／業者提供）



Nozo Hotel於2023年底開幕，一共規劃78間客房、8種房型，坪數從5坪至14坪不等，以木質大地色系為主調。公共設施包括健身房、備有桑拿和浴池的Sugi Spa，紓解雪地活動後的痠痛；以及為滑雪客準備的雪具室、專為小孩準備的遊戲室等。美食部分，飯店設置全日Shirakaba樺木餐廳，能品嘗到新鮮蔬菜、肉品等時令旬味。

