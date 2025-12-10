台灣人赴杜拜大增20%「蔡依林新MV也來取景」　最夯5體驗一次看

▲越來越多台灣人到杜拜旅遊。（圖／杜拜旅遊及商業推廣局提供）

記者蔡玟君／台北報導

蔡依林近日最新MV《Fish Love》曝光，MV遠赴杜拜取景，魔幻畫面再掀網友討論。實際上，到杜拜旅遊越來越受台灣人青睞，杜拜旅遊及商業推廣局今（10日）表示，今年1至10月前往杜拜的台灣旅遊人次就比去年成長20%，潛力十足，即日起也攜手KKday合作，推出超過1500支商品滿3000折500元優惠。

▲當地知名景點杜拜畫框，連蔡依林新歌也來此取景。（圖／ETtoday資料照）

▲世界第一高塔哈利法塔。（圖／KKday提供）

許多人提到杜拜觀光，多是「奢華」、「不斷創新紀錄且具未來感的城市天際線」等印象，但實際上，杜拜擁有多元化的旅遊體驗。杜拜旅遊及商業推廣局表示，從沙漠體驗滑沙、越野車，到水上活動、高空跳傘、城市滑索，同時能深入舊城區了解中東文化和品嚐美食。

若從數據來看杜拜的觀光魅力有多吸引人，目前杜拜共有820間飯店，平均入住率為79%，且今年1至10月國際觀光客數已超過1570萬，比去年同期增加5%。台灣市場方面，除了今年台灣旅遊人次有20%的成長，KKday也觀察，中東旅遊產品在2024年業績成長300%，今年1至9月業績不但已追平2024年全年，其中杜拜旅遊佔比就超過60%，可見杜拜對台灣人的吸引力不斷增加。

▲Al Seef（阿塞夫）位於杜拜灣河岸，可以感受在地文化。（圖／杜拜旅遊及商業推廣局提供）

若從當地景點、行程來看，KKday分析，疫情前站內有關杜拜產品銷售多是上網需求或是騎駱駝體驗，但疫情後，高空跳傘、熱氣球等越來越受歡迎。從銷售數據來看，目前最受歡迎的前5名體驗行程分別為「夜間沙漠體驗」、「杜拜全日城市遊」、「水上噴射之旅」、「杜拜雙人跳傘體驗」和「杜拜熱氣球之旅」。

▲杜拜旅遊及商業推廣局與KKday、GoPro攜手推觀光。（圖／記者蔡玟君攝）

KKday也觀察，目前亞洲旅客赴杜拜旅遊模式正明顯轉變，不但停留天數增加，不只轉機、還要深度旅遊。受惠於航空網絡擴張、簽證政策放寬，讓原本僅中轉杜拜的旅客，現在多選擇停留一至兩天進行短期入境，進一步帶動「杜拜過境旅遊」趨勢的快速成長。

值得注意的是，KKday的單日遊商品年成長已超過80%，顯示旅客已不再滿足於4至8小時的短暫中轉，而是積極尋求與城市地標、文化景點和沙漠探險有更深層互動的體驗。

為了推廣杜拜旅遊魅力，此次三方合作以全新主題「探索杜拜意想不到的體驗」，即日起至12月31日在KKday推出「全站杜拜商品滿3000折500元」限時優惠，整合近1500支各類杜拜體驗商品，讓旅客能夠一站式、輕鬆安排杜拜遊程。



▲飛達旅遊推出歐洲火車通行證75折。（圖／飛達旅遊提供）

而歐洲鐵路專家「飛達旅遊」則持續推廣到歐洲搭火車玩各國的體驗。飛達旅遊宣布，即日起推出歐洲火車通行證（Eurail Passes）75折限時優惠，33個歐洲國家無限次搭乘，且Eurail官方已公告自2026年起，通行證價格將平均調漲約3%，這代表75折優惠不僅比原價便宜，也比明年購買更划算，且今年買，明年所有連假都能用。

歐洲火車通行證買完後11個月內任一天啟用即可，若碰到臨時取消情況，憑通行證可彈性更改搭乘班次，購買時不需要先決定具體的旅行日 / 搭車日，搭乘時找「未被預訂的空位」即可，且臥鋪列車也可使用通行證預訂。

▲歐洲火車通行證的兒童免費規則適用範圍從今年10月起擴大。（圖／飛達旅遊提供）

同時，從今年10月起，歐洲火車通行證的兒童免費規則適用範圍正式擴大，過去只有「成人持票人」能為隨行兒童申領免費兒童通行證，但新規定允許青年（滿 18 未滿 28 歲）與長者（60 歲以上）也能帶小孩免費搭車。

此外，歐洲火車天然就是最適合親子的交通方式，因為不必等候安檢、上下車方便；車上空間大、孩子能走動不悶；長輩不需拉行李上下階梯（瑞士火車站無障礙設施最完善）；超大車窗盡收沿途風景，變成孩子的自然教室。

而飛達旅遊也提供免費的歐洲火車通行證專家教學課程，凡購買75折Eurail 通行證，即可免費參加由飛達旅遊講師親授的教學，教旅客使用 Eurail App。