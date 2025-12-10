陳耀訓春節檔期蛋黃酥12/16開搶　三金設計師方序中操刀禮盒

▲陳耀訓春節檔期蛋黃酥12/16開搶。（圖／取自陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery臉書）

記者黃士原／台北報導

號稱「史上最難搶」的陳耀訓蛋黃酥，今日公布明年春節預購日為12月16日中午12時30分，同樣採用拓元售票系統，每人限購8盒。與往年不同，這次攜手三金設計師方序中造春節限定禮盒，除了藏有新春吉祥話，還有100張現金抵用券隨機出現，看看誰是那個幸運兒。

擁有高人氣的陳耀訓・麵包埠蛋黃酥，為了讓每個人公平搶購，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票銷售辦法，利用「拓元售票系統」販售，但每年開賣總是秒殺，比五月天演唱會門票還難搶，有著「史上最難搶的蛋黃酥」稱號。

▲陳耀訓春節檔期蛋黃酥禮盒由三金設計師操刀，底層還藏有吉祥話。（圖／取自陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery臉書）

陳耀訓蛋黃酥每年開賣兩次，在結束中秋檔期後，今日公布明年春節預購日為12月16日中午12時30分，同樣採用拓元售票系統，1盒8入，售價900元，每人限購8盒，提貨時間為12月26日至2026年2月14日。

與往年不同，這次新春禮盒由攜手三金設計師方序中操刀，外觀以溫潤的淺黃色作為底色，上頭是由近到遠的群山及太陽所組成的圖案，排列組成「春」字。方序中表示，這幾年來品嚐陳耀訓・麵包埠的紅土蛋黃酥，總是得到優雅、溫暖與風味一致的感受，所以在設計這款春節限定版禮盒時，特別想呈現這份優雅，也就避免過於敲鑼打鼓的張揚視覺。

此外，還有100張現金抵用券（每張900元）會隨機出現盒底卡片下方，憑券可兌換陳耀訓・麵包埠的麵包與西點商品（相關的使用方式以兌換券上頭為主）。

陳耀訓・麵包埠這次也與方序中經營的「小島裡」合作，明天起至12月14日，搶先讓大家可以品嚐到單顆的紅土蛋黃酥，每人限購1顆，僅供內用，售完為止，入場低消為一杯飲品。

▲「KANG Artisan Bakery」國王派。（圖／業者提供）

另外，坐落於台北市松山區巷弄、以極簡風格與職人工藝聞名的「KANG Artisan Bakery」，其作品魅力連AI教父黃仁勳亦深深讚賞，因此被網友喻為「黃仁勳最愛的可頌烘焙坊」。

「KANG Artisan Bakery」為迎接節慶假期並歡慶品牌週年，自即日起精彩推出經典法式國王派、德式史多倫、K–布列斯特等3款冬季限定麵包糕點。12月16日起，KANG Artisan Bakery亦同步展開品牌週年活動，消費者凡單筆消費滿600元，即可獲贈品牌獨家杏仁可頌徽章1枚；2026年1月3日，更將舉辦「國王派日」，現場將與大家一同分享國王派切派祝福儀式，象徵將新年的幸運與美好共享與延續。