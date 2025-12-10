ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

UG全台首間IP「UU店型」新亮相　開幕買1送1、告五人快閃站台

▲▼UG中山南西店。（圖／UG提供）

▲UG中山南西店預計12月13日正式開幕。（圖／UG提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「UG樂己」全台首間結合IP「UU」打造的新潮流店型正式亮相，選址台北中山南西商圈，即日起試營運，祭出指定飲品限時買1送1優惠，12月12日還有品牌代言人「告五人」快閃站台。

▲▼UG中山南西店。（圖／UG提供）

▲門市為全台首家結合IP「UU」的新潮流店型。

UG於台北手搖飲一級戰區「中山南西商圈」開出新門市，全台首間療癒系潮流店型的店裝結合IP「UU」、綠意花香的視覺風格，有整面打卡牆及「UU」展示櫃，打造全新打卡點。

為歡慶新店開幕，UG中山南西店12月10日起至12日祭出「三窨十五茉純茶買1送1」、12月13日起至15日「三窨十五茉UG奶茶買1送1」；即日起至15日凡消費滿99元送品牌香氛片，送完為止；即日起至10月23日不限金額消費加碼每人送品牌保冷袋1個。

●UG中山南西店
地點：台北市大同區南京西路18巷6弄1-3號
電話：02-25599608

▲▼清心福全宣布攜手公益品牌「浪浪別哭」推出3款聯名限定紙杯。（圖／清心福全提供）

▲清心福全攜手公益品牌「浪浪別哭」推出3款聯名限定紙杯。（圖／清心福全提供）

另外，清心福全則宣布攜手公益品牌「浪浪別哭」推出聯名限定紙杯，3款手繪插圖風格紙杯是以人氣店犬「吐司」、「班班」、「拍拍」與一群等待收養家庭的浪浪們做為主角，搭配禮物、裝飾和豐盛大餐呈現年末聚會氛圍，即日起於全門市上市，購買飲品即可獲得。

 【你可能也想看】

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」　還有全新咖哩雞塊、漢堡

關鍵字： 美食情報 美食雲 UG樂己 清心福全

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【日本強震＋連環警報】直到早上才意識到自己住在海岸線上QQ

推薦閱讀

全台飯店聖誕優惠　入住送精品香氛、珠寶

全台飯店聖誕優惠　入住送精品香氛、珠寶

遊韓注意！鐵路、地鐵工會預告明起大罷工

遊韓注意！鐵路、地鐵工會預告明起大罷工

7-11寄取件送購物金　萊爾富福袋抽股票

7-11寄取件送購物金　萊爾富福袋抽股票

壽司郎新增30、50、70元價位

壽司郎新增30、50、70元價位

阿里山腳下最美陽台房！免費打高爾夫

阿里山腳下最美陽台房！免費打高爾夫

札幌近郊最好玩雪上樂園玩越野車、橡皮艇

札幌近郊最好玩雪上樂園玩越野車、橡皮艇

台灣人赴杜拜大增20%　最夯玩法曝

台灣人赴杜拜大增20%　最夯玩法曝

UG全台首間IP「UU店型」新亮相　開幕買1送1、告五人快閃站台

UG全台首間IP「UU店型」新亮相　開幕買1送1、告五人快閃站台

陳耀訓春節檔期蛋黃酥12/16開搶

陳耀訓春節檔期蛋黃酥12/16開搶

莊嚴「石窟佛雕」藏身基隆天然海蝕洞

莊嚴「石窟佛雕」藏身基隆天然海蝕洞

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

丹丹漢堡大灣店昨天開幕

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

西門町最新綠洲飯店開幕　1晚800元起

壽司郎新增30、50、70元價位

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

全台第3家「島語」12/29開幕

麻古茶坊芋頭季「金絨芋泥」新上市　COMEBUY開賣沖繩黑糖系列

3家米其林推薦餐廳歇業倒數「想吃要快」

熱門行程

最新新聞更多

全台飯店聖誕優惠　入住送精品香氛、珠寶

遊韓注意！鐵路、地鐵工會預告明起大罷工

7-11寄取件送購物金　萊爾富福袋抽股票

壽司郎新增30、50、70元價位

阿里山腳下最美陽台房！免費打高爾夫

札幌近郊最好玩雪上樂園玩越野車、橡皮艇

台灣人赴杜拜大增20%　最夯玩法曝

UG全台首間IP「UU店型」新亮相　開幕買1送1、告五人快閃站台

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366