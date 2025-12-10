UG全台首間IP「UU店型」新亮相　開幕買1送1、告五人快閃站台

▲UG中山南西店預計12月13日正式開幕。（圖／UG提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「UG樂己」全台首間結合IP「UU」打造的新潮流店型正式亮相，選址台北中山南西商圈，即日起試營運，祭出指定飲品限時買1送1優惠，12月12日還有品牌代言人「告五人」快閃站台。

▲門市為全台首家結合IP「UU」的新潮流店型。

UG於台北手搖飲一級戰區「中山南西商圈」開出新門市，全台首間療癒系潮流店型的店裝結合IP「UU」、綠意花香的視覺風格，有整面打卡牆及「UU」展示櫃，打造全新打卡點。

為歡慶新店開幕，UG中山南西店12月10日起至12日祭出「三窨十五茉純茶買1送1」、12月13日起至15日「三窨十五茉UG奶茶買1送1」；即日起至15日凡消費滿99元送品牌香氛片，送完為止；即日起至10月23日不限金額消費加碼每人送品牌保冷袋1個。

●UG中山南西店

地點：台北市大同區南京西路18巷6弄1-3號

電話：02-25599608

▲清心福全攜手公益品牌「浪浪別哭」推出3款聯名限定紙杯。（圖／清心福全提供）

另外，清心福全則宣布攜手公益品牌「浪浪別哭」推出聯名限定紙杯，3款手繪插圖風格紙杯是以人氣店犬「吐司」、「班班」、「拍拍」與一群等待收養家庭的浪浪們做為主角，搭配禮物、裝飾和豐盛大餐呈現年末聚會氛圍，即日起於全門市上市，購買飲品即可獲得。