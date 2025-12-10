ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台南奇美博物館埃及展推「快速通關」　即日起開放預約　

▲▼台南奇美博物館。（圖／業者提供）

▲台南奇美博物館《埃及之王：法老》將於明年開展。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南奇美博物館特展《埃及之王：法老》公布後受到民眾熱烈討論，館方預期明年開展初期等尖峰時段將湧現大量觀展人潮，為協助大家快速、輕鬆入場，特別推出特展「快速入場預約」全新服務，目前可預約的參觀日期開放至2026年6月30日，提供已購票民眾更省時、便利的選擇。

奇美博物館表示，目前特展《埃及之王：法老》票券持續販售中，民眾可於奇美官網購票。此次新增的「快速入場預約」是為已購票民眾設計的便利服務，無強制性，旨在分散人潮、縮短現場等待時間，使展場動線更順暢、提升整體參觀品質。

▲▼台南奇美博物館。（圖／業者提供）

▲台南奇美博物館埃及特展備受網友關注。

業者表示，只要持有特展票券，皆可於官網預約場次，屆時快速入場、省時方便，讓行程安排更明確；若已購票但未預約場次的民眾，也能彈性到館、現場依序排隊入場，惟尖峰時段可能需等候，推薦可利用時間體驗VR節目《消失的法老》、參觀常設展、享用餐飲或於戶外休憩等。

特展「快速入場預約」可先確認購買的票券有無選定日期，再從預約網站點入「有選定日期」或「無選定日期」的指定連結後，填寫資料、選擇時段即完成，如需調整行程，可於參觀前一日修改或取消。

目前可預約的參觀日期開放至2026年6月30日，後續日期將於明年1月29日開展後逐步開放。另提醒，凡持「開幕限定票」、「周三藝享票」的民眾，因票券已包含參觀場次，無需再進行快速入場預約。

而明年另一受矚目展覽，就是蜷川實花《彼岸之光，此岸之影》將以她標誌性的絢爛色彩與夢幻視覺再度席捲台北。這場展覽睽違10年首度回歸海外，首站選在台北華山展出，展覽從明年1月17日起至4月19日為止。

此次展覽以影像、立體裝置、在地元素與數位技術交織8大展區，構築出可漫步其中的「蜷川式光影宇宙」，讓觀眾在流動的光色中重新感受感官邊界。

