日本7.6強震「仙台建築狂搖2分鐘」　台旅客：搭新幹線被請下車

▲台灣旅客8日在仙台碰到7.6強震，今（9日）新幹線也因地震停駛。

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.6地震，當地震度達6強，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。旅客黃小姐剛好與家人在當地旅遊，她表示地震當下手機狂震，連續收到緊急警報10多秒後，整棟建築就開始狂搖。而今（9日）原本規劃去青森旅遊，也因地震關係新幹線停駛，所有旅客在盛岡就被請下車。

▲民眾在地震發生前收到的手機地震警報。

黃小姐表示，地震發生時一家4口正好在仙台的飯店4樓大廳，突然手機不斷震動、且以中文廣播「地震！地震！」，過幾秒後就開始搖晃，整棟建築劇烈搖晃還有聲響，連路都走不穩，地震狂搖了2分鐘以上才停，但當下家人和其他現場旅客都很冷靜。

▲東北新幹線今天上午往新青森部分路段停駛，預計下午才會恢復。

她也表示，原訂今天要搭新幹線到青森玩，列車抵達盛岡站後看到許多旅客下車，原本不以為意，經過好心的日本旅客提醒，才知道受到地震影響列車後續路線皆停駛，而站務人員則表示因為軌道有落石，必須將軌道清理乾淨才會恢復行駛，她們一家也臨時變更行程在盛岡玩。

▲▼旅客紛紛在JR綠色窗口排隊換票。

黃小姐也表示，不管是仙台還是盛岡車站，當地氣氛都很平和，並沒有任何踩踏、叫罵的情況發生，日本新聞也只是不斷提醒要留意餘震，並沒有台灣媒體所說「如人間煉獄」這麼誇張的情況。

而我國交通部觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響。可樂旅遊指出，目前日本北海道及東北地區的旅客一切平安、行程未受影響，後續將依實際狀況滾動式調整，旅客安全為優先考量；雄獅旅遊也表示，針對日本青森地震，目前團體旅客均安、行程正常，後續將視情況即時應變，保障旅客安全及權益。