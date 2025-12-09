台中FRIDAYS剩一家！市政店明年元旦熄燈　想吃要到崇德店

▲FRIDAYS台中市政店明年元旦熄燈。（圖／取自TGI FRIDAYS Taiwan臉書）

記者黃士原／台北報導

TGI FRIDAYS繼31年歷史的台中英才店熄燈後，開幕20年的市政店，也將於明年元旦結束營業，台中地區將僅剩台中崇德店。不過業者表示，這是整體營運策略調整，已積極選址中，未來仍會有新分店跟大家見面。

▲TGI FRIDAYS招牌炭烤豬肋排。（圖／開展餐飲提供）

TGI FRIDAYS 1991年正式登台，於台北市敦化北路開設全台首間分店，提供道地的美國食物、特色飲料，炭烤豬肋排是招牌菜色。除了創始店，1994年開出台中英才店，是全台第2家分店，但隨著商圈轉移進行遷址，於5月開出崇德店，不過近期傳出擁有20年歷史的市政店將在明年元旦結束營業，台中又僅剩1家店。

TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲集團表示，市政店結束營業主要是整體營運策略調整，並未放棄台中市場，已積極選址中，未來仍會有新分店跟大家見面。

▲傑克兄弟牛排使用肉品都是全程以冷藏方式包裝、運送及保存。（圖／傑克兄弟牛排提供）

另外，目前擁有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），是許多人節日聚餐選擇之一，不過日前傳出頂讓消息，而業者也在粉專表示，3家店都在明年1月18日熄燈。

創立於2016年的傑克兄弟牛排館，餐廳定位為「所有人都吃得起的美式牛排」，所有的美國牛肉全程以冷藏方式包裝、運送及保存，無冷凍時造成的纖維破壞，保持肉類原有的水分和肉汁，口感較冷凍肉品多汁且軟嫩香甜。