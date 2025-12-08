UG「2款人氣飲品」買1送1　CoCo推QQ鮮奶茶第2杯10元

▲3家手搖飲優惠。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲業者推出新優惠，阿檸限時5天享鮮乳茶系列買1送1，「爆打檸檬」試喝到滿意為止；UG的「招牌315」與「三窨十五茉奶茶」買1送1；CoCo則推QQ鮮奶茶第2杯10元。

阿檸 a.ling即日起至12日祭出「鮮乳茶系列買1送1」，蕎麥鮮乳茶、紅烏龍鮮乳茶、雲桂烏龍鮮乳茶「同品項買1送1」。業者加碼推出「爆打檸檬免費試飲，不滿意直接重做」活動，消費者若覺得爆打檸檬飲品不合口味，店家將現場重做，直至調成最喜歡的酸甜度。

UG即日起至12月16日祭出人氣飲品招牌315（三窨十五茉純茶+低卡烏龍茶凍）、三窨十五茉UG奶茶「同品項買1送1」，特別提醒，優惠僅限Uber Eats之Uber one會員，內容依各門市實際營運情況調整。

▲CoCo本周好友日享QQ鮮奶茶第2杯10元。（圖／CoCo提供）

CoCo本周三好友日推「大杯QQ鮮奶茶第2杯10元」，2杯只要85元，12月10日0時起即可透過官方LINE領券，須使用都可訂線上平台預訂才有優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，售完為止，部分門市則不參與此活動。

即日起至12月31日CoCo於MOMO、LINE禮物、蝦皮購物、國泰點等電商平台陸續販售包括「百香雙響炮2杯1組99元」、「莓好雙果茶2杯1組99元」、「冬韻擂焙珍奶2杯1組88元」、「日式焙奶茶2杯1組77元」、「珍珠奶茶2杯1組88元」等優惠組合，售完為止。