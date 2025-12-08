雙12優惠「飛神戶6666元起」　國旅飯店12元、大阪票券買1送1

▲到大阪超好用的關西樂享周遊券推出買一送一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接雙12，易遊網宣布從即日起至12月10日推出獨家雙12快閃優惠，精選日本與歐洲共12個航點，最低66折起，飛神戶來回最低6666元起。在12月11日與12日兩天，更推出台灣飯店12元、1212元折扣碼，以及關西樂享周遊券豪華版買一送一，還包括日本環球影城門票。

▲今年長榮航空推出直飛神戶航線。（圖／記者蔡玟君攝）

易遊網表示，即日起至12月10日為止攜手長榮航空推出雙12暖身慶優惠，航點包含東京、大阪、沖繩、札幌、仙台、青森、福岡、神戶、松山、阿姆斯特丹、倫敦與維也納，最低66折起，包括神戶來回含稅最低1萬347元起、沖繩8923元起，國人最愛的東京、大阪，來回含稅價1萬2533元起。



長程線部分，阿姆斯特丹和維也納則享來回含稅3萬有找。在12月10日中午12點，加碼祭出長榮航空神戶機票一口價，來回含稅6666元起。韓亞與星宇航空也加入雙12暖身戰局，韓亞航空推出「台北-首爾」來回未稅6900元起優惠；星宇航空則推出指定航線88折起，涵蓋大阪、熊本、宮古島、曼谷、澳門、洛杉磯等熱門目的地。

▲礁溪品文旅。（圖／記者蔡玟君攝）



易遊網於12月11日上午10點起，則祭出最低12元限量爆品搶活動，包括出國必備的eSIM網路只要12元的銅板價，還有台灣人氣飯店僅12元，包含有礁溪品文旅、HOTEL BEGINS 倉箱蜜境文旅、嘉楠風華酒店、南投鎮寶大飯店、長榮桂冠酒店(台中) 、高雄喜迎旅店、墾丁夏都沙灘酒店。



玩大阪必買的「關西樂享周遊券豪華版」，不僅囊括大阪交通券與購物美食抵用券，亦包含日本環球影城門票，原價3100元，此次則享有買一送一優惠。此外，日本冬季旅遊不能錯過的滑雪體驗與燈節活動，大阪六甲山滑雪一日遊、琵琶湖滑雪一日遊、京都美山冬燈廊一日遊都有買一送一優惠。



業者也同步推出多家國旅熱門飯店的雙12限時特賣，如「帕鉑舍旅高雄站前館」雙12下殺3折起，每晚含稅只要1200元起；「高雄富野渡假酒店」四人入住每晚含稅2,099元起。

「台中鳳凰酒店」含早餐則推出2999元起優惠，追求品味與風格的旅客，台北「大安伊普索酒店」直接現享77折，每晚含稅最低4999元起。

▲東京華納兄弟哈利波特影城。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊電商Klook的「雙12年終慶」則從即日起至14日為止，推出買一送一、全站折1212元、飯店最高折2000元等優惠，買一送一活動更涵蓋明年新開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、剛換上聖誕新裝的東京哈利波特影城等。

Klook表示，優惠期間每天上午10點釋出全站96折限量優惠碼，最高可折抵1212元，全球目的地各式行程體驗、交通、住宿、餐飲等都適用。

▲巴黎迪士尼樂園「冰雪奇緣園區」明年開幕。（圖／Klook提供）

在12月11日與12日當天，則推出共計6場買1送1活動，皆於早上11點、晚上8點與10點限時開搶，輸入指定優惠碼即可享受超值優惠。此次活動囊括多個人氣景點，包括明年3月將盛大開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、變身聖誕奇幻造景的東京哈利波特影城等。

同時，飯店推出輸入限量優惠碼「HOTEL96」，訂購全球指定飯店現折最高1000元，完成訂單後，再送全球指定住宿金1000元。而凡前往日韓泰港澳、或歐美紐澳等地，只要輸入限量優惠碼「TW10ESIM」，即可享Klook eSIM 7天1GB最低10元，還可補差額升級更多天數方案。