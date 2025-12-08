ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天　全台182家門市都適用

▲爭鮮Plus。（圖／記者黃士原攝）

▲爭鮮「第8盤起半價」12/15再加碼4天。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

壽司控快揪朋友一起吃！爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS上個月推出的「第8盤起半價」活動反應熱，日前宣布12月15日至12月18日再加碼，而且擴大到全台182家門市一同舉辦，僅有7家不參加活動。

爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS加碼推出的「第8盤起半價」活動，時間為12月15日至12月18日的下午茶時段（14:00至17:00），規則為每人前7份餐點原價，第8份餐點起，每份通通半價優惠。

不過爭鮮規定，以總份數計算，價低者優先折抵（盤數以完食計算），假設吃了7盤30元壽司，其他都是吃100元的餐點，結帳時以30元優惠計算，最後還是有7盤100元屬於原價。

除了遠雄汐科、CITYLINK松山、桃園特力家居、新時代、左營環球、新營家樂福、中友PLUS等7家門市不參加活動，合計全台共有182家門市適用。

▲紅豆食府「小籠包」。（圖／取自紅豆食府臉書）

另外，知名餐廳「紅豆食府」以道地上海料理聞名，是許多民眾聚餐的熱門選擇，這次敦南店跟隨SOGO敦化館一同熄燈，12月14日前推出感謝祭，近30道料理吃到飽，包括上海生煎包、心太軟、家常干絲、四喜烤麩、小籠包等等，同時也供應多款飲品，午餐限定每人868元，用餐時間90分鐘。

