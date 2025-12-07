韓星朴寶劍宵夜吃「柏弘肉燥」　高雄米其林必比登小吃再翻紅

▲老店柏弘肉燥。（圖／取自高雄旅遊網）

記者黃士原／台北報導

韓國男神朴寶劍為了參加AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）5日先抵達高雄，晚上在小吃店與工作人員一起吃宵夜，這家正是「老店柏弘肉燥」，除了是2020年高雄肉燥飯節大賽的冠軍，也連2年獲得米其林指南必比登推介。

韓國AAA頒獎典禮昨日在高雄世運主場館登場，韓國男神朴寶劍也是眾多嘉賓之一，而他5日下午抵達高雄後，晚上與工作人員一起在老店柏弘肉燥吃宵夜，吸引不少粉絲爭相合照，同時也在網路掀起討論。

老店柏弘肉燥是高雄人氣小吃名店，從1969年開業至今超過50個年頭，除了是2020年高雄肉燥飯節大賽的冠軍，也曾連續2年獲得米其林指南必比登推介，目前仍是米其林指南的入選餐廳。

柏弘的招牌肉燥飯富含膠質，即便有肥肉，也不會覺得膩口，還多一股油香和甜味。米其林評審還建議搭配一碗原味鱸魚湯，湯頭散發著淡淡的米酒香氣，將清甜的魚肉沾上芥末醬油享用，更添層次。

▲韓星同款手搖懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

另外，張員瑛在AAA頒獎典禮上，被拍到手中同時拿著兩杯手搖飲，好喝到讓她露出驚喜表情，還捨不得放下，事後證實是老賴茶棧的「冬瓜檸檬」和「冬瓜烏龍」，且還是「全糖多冰」，由於上次她也是熱愛珍煮丹的西瓜烏龍茶，網友們紛紛笑說，「員瑛好像很愛瓜類飲品。」