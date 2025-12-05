ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
小籠包無限享用　紅豆食府敦南店「868元吃到飽」只到12/14

▲紅豆食府小籠包、心太軟。（圖／取自紅豆食府臉書）

▲紅豆食府「小籠包」。（圖／取自紅豆食府臉書）

記者黃士原／台北報導

台北現存最老精品百貨「SOGO敦化館」即將在12月14日熄燈，館內各家品牌也相繼推出感恩回饋活動，其中紅豆食府推出吃到飽方案，上海點心與經典料理都能無限享用，離結束還有9天，喜歡他們家菜色的民眾要把握最後機會。

▲紅豆食府小籠包、心太軟。（圖／取自紅豆食府臉書）

▲紅豆食府「心太軟」。（圖／取自紅豆食府臉書）

知名餐廳「紅豆食府」以道地上海料理聞名，是許多民眾聚餐的熱門選擇，這次敦南店跟隨SOGO敦化館一同熄燈，12月14日前推出感謝祭，近30道料理吃到飽，包括上海生煎包、心太軟、家常干絲、四喜烤麩、小籠包等等，同時也供應多款飲品，午餐限定每人868元，用餐時間90分鐘。

▲台北凱撒中餐廳推午間吃到飽。（圖／取自台北凱撒臉書）

另外，台北凱撒大飯店館內的「王朝中餐廳」11月底推出全新「美饌港點吃到飽」，平日周一與周二開放，提供50道港點無限續點，每人餐費1080元，用餐時間為90分鐘，活動預計到2月底。

王朝中餐廳「美饌港點吃到飽」菜單供應50款港式與中華料理，從開胃菜、海鮮料理、港式點心、經典熱炒、湯品到甜品都有，吃得到燒椒牛腱、潮汕醉蝦、燒椒皮蛋凍、清蒸鮮魚、蜜汁中卷、果律沙拉蝦球。

