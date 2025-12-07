手搖飲12月限定優惠　爽喝買1送1、免費加料

▲手搖飲12月最新限定優惠一次看。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

手搖店12月最新限定優惠，CoCo每周二可享職人咖啡系列買1送1，翰林茶館每周三有5款純茶買1送1。另外，麻古茶坊、50嵐則有長期免費加料，以及買5送1好康。

●CoCo

CoCo 12月每周一有「中杯酪梨奶昔杯杯特價49元」，現省20元；周二可享「職人咖啡全品項同價位買1送1」，包括西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式、職人美式、職人拿鐵、珍珠職人拿鐵、粉角職人拿鐵，提醒商場店無參與此活動。

整個月還有「指定2杯88元」線上月禮包，冬韻擂焙珍奶（L）、百香雙響炮（L）2杯特價88元，每券現省52元，須從都可訂線上領券使用才可享優惠，每人可領6張券。

●翰林茶館

翰林茶館（含翰林茶棧）12月每周三限定「5款純茶買1送1」，品項包括香檳紅茶、翰林綠茶、清香烏龍、碳燒鐵觀音、翡翠綠茶，限大杯同品項，上午11時至晚上8時開跑。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶12月推「全飲品買5送1」，贈送品項為價低飲品。優惠僅適用於街邊門市，不適用於特規店（含休息站、百貨商場、機場和車站門市）。

●TEA TOP第一味

TEA TOP每周三可享「A+B+C特價99元」，A區有奶香金萱、高山青、日月潭紅，B區有荔枝桂花茉、紅茶鮮奶、108 焙烏龍奶茶，C區有焙香粉角、粉粿、珍珠，提醒配料限加1杯飲品，每人限購2組，飲品皆為大杯。優惠期限至明年1月31日。

▲麻古茶坊全門市長期可享免費加料。（圖／麻古茶坊提供）

●50嵐

50嵐長期有「全飲品買5送1」以及「免費加料」，波霸、珍珠或椰果等配料任選。

●麻古茶坊

麻古茶坊長期「免費加料」，只要購買濃醇或鮮奶系列指定飲品即可加，品項包括波波、波霸、雙Q果、椰果、綠茶凍、仙草凍、波波條、紅萱粉粿條任選。

提醒濃醇系列不含阿華田及玫瑰奶茶、鮮奶系列不含阿華田拿鐵及玫瑰紅茶拿鐵，含有配料名稱的飲品亦不包含在內，且以第3方平台訂購也同樣無法享免費加料。