台中「樂高聖誕魔法屋」今登場　5公尺高星願樹、遊戲闖關免費玩

▲台灣樂高打造互動式「星願聖誕樹」、「樂高聖誕魔法屋」遊戲關卡。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

樂高首度進軍台中大遠百！「玩樂聖誕 樂在其中」今（5日）起限時登場，包含「樂高聖誕魔法屋」遊戲關卡、5公尺高的「星願聖誕樹」，民眾可體驗拼砌積木薑餅人、沿線索挖掘驚喜寶藏，至明年1月4日前開放民眾免費玩。

▲民眾可體驗拼砌積木薑餅人、沿線索挖掘驚喜寶藏。



「樂高聖誕魔法屋」共有3大關卡，民眾會先走進「薑餅甜屋」拼砌積木薑餅人，並打造專屬的聖誕薑餅屋；「遊戲酷房」化身小小聖誕禮物特派員，駕駛聖誕魔法車幫助聖誕喵送禮物；再到「閣樓尋寶」解鎖神秘線索卡片，挖掘聖誕寶藏；最後，「星願聖誕樹」將心願畫下並掃描掛上聖誕樹便完成。

▲「樂高聖誕魔法屋」共有3大關卡可以一一闖關。



體驗完關卡，還有「寄信給聖誕喵」活動，寫下想收到的聖誕禮物或想對聖誕喵說的話，就能收到專屬回信與期間限定驚喜。

▲加碼「寄信給聖誕喵」活動。



此外，公益活動「樂高愛心步步拼」將於12月13日在北市內湖區新湖一路及舊宗路交叉口（金矽谷接待中心的籃球場）開放民眾入場體驗，可在拼砌中發掘孩子的潛能。

▲「樂高愛心步步拼」12月13日在北市內湖區開放民眾免費體驗。



樂高魔法聖誕屋-台中大遠百

活動快閃店：台中大遠百1F時尚廣場

活動日期：12/5-2026/1/4

活動體驗時間：平日 13:00-20:00、例假日 12:00-20:30（實際開放時間以現場公告為主）

樂高愛心步步拼

活動地點：台北市內湖區新湖一路及舊宗路交叉口（金矽谷接待中心籃球場）

活動闖關體驗時間：12/13 11:00-17:00