有飲「10款可可新品」冬季限定　首周享限時9折優惠

▲有飲推出冬季限定新品「可可方程式」系列。（圖／有飲提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「有飲」冬季限定「可可方程式」系列來了，一次推出10款全新可可飲品，包括冰沙、拿鐵、奶霜等，12月10日起全門市上市，首周還可享新品9折優惠。

▲▼奶霜、冰沙系列都有。

有飲可可新品拿鐵系列使用小農鮮乳，有「醇濃可可拿鐵」、「太妃可可拿鐵」、「草莓可可拿鐵」、「燕麥可可拿鐵」共4款，售價65元起；奶霜系列則是搭配鹹甜玫瑰鹽奶霜，有「醇濃可可奶霜」、「太妃可可奶霜」、「草莓可可奶霜」，售價80元起。

此外，冰沙系列「醇濃可可奶酪沙沙」、「草莓可可奶酪沙沙」，售價85元起；還有結合綠茶的「濃萃可可奶茶」，售價65元。

歡慶新品上市，12月10日至12月16日上市首周，可可方程式全系列9折。

▲一手私藏世界紅茶推出冬季限定全新「焙茶系列」。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

一手私藏世界紅茶也有全新冬季限定「焙茶系列」，其中「烏吉焙茶拿鐵」是焙茶結合炭焙烏龍再加入鮮奶，售價70元起，「烏焙焙奶」則用焙茶烏龍奶茶搭配琥珀茶凍，限冷飲，售價75元。

12月7日前烏吉焙茶拿鐵特價69元，12月11日至27日烏焙焙奶特價69元；12月6日至20日可於你訂線上點餐平台領焙茶新品折金券，每券可折8元，每名會員限領4張。