ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

有飲「10款可可新品」冬季限定　首周享限時9折優惠

▲▼手搖飲品牌「有飲」推出冬季限定「可可方程式」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲有飲推出冬季限定新品「可可方程式」系列。（圖／有飲提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「有飲」冬季限定「可可方程式」系列來了，一次推出10款全新可可飲品，包括冰沙、拿鐵、奶霜等，12月10日起全門市上市，首周還可享新品9折優惠。

▲▼手搖飲品牌「有飲」推出冬季限定「可可方程式」系列。（圖／有飲提供）

▲▼奶霜、冰沙系列都有。

▲▼手搖飲品牌「有飲」推出冬季限定「可可方程式」系列。（圖／有飲提供）

有飲可可新品拿鐵系列使用小農鮮乳，有「醇濃可可拿鐵」、「太妃可可拿鐵」、「草莓可可拿鐵」、「燕麥可可拿鐵」共4款，售價65元起；奶霜系列則是搭配鹹甜玫瑰鹽奶霜，有「醇濃可可奶霜」、「太妃可可奶霜」、「草莓可可奶霜」，售價80元起。

此外，冰沙系列「醇濃可可奶酪沙沙」、「草莓可可奶酪沙沙」，售價85元起；還有結合綠茶的「濃萃可可奶茶」，售價65元。

歡慶新品上市，12月10日至12月16日上市首周，可可方程式全系列9折。

▲▼一手私藏世界紅茶推出冬季限定全新「焙茶系列」。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

▲一手私藏世界紅茶推出冬季限定全新「焙茶系列」。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

一手私藏世界紅茶也有全新冬季限定「焙茶系列」，其中「烏吉焙茶拿鐵」是焙茶結合炭焙烏龍再加入鮮奶，售價70元起，「烏焙焙奶」則用焙茶烏龍奶茶搭配琥珀茶凍，限冷飲，售價75元。

12月7日前烏吉焙茶拿鐵特價69元，12月11日至27日烏焙焙奶特價69元；12月6日至20日可於你訂線上點餐平台領焙茶新品折金券，每券可折8元，每名會員限領4張。

 【你可能也想看】

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

關鍵字： 美食情報 美食雲 有飲 一手私藏世界紅茶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【龜勸不聽】象龜打架把同事弄翻車 牠被飼養員拉開還想回頭打

推薦閱讀

走4分到雪場　北海道富良野雪季開催

走4分到雪場　北海道富良野雪季開催

紅豆食府敦南店「868元吃到飽」

紅豆食府敦南店「868元吃到飽」

走讀台灣百年製糖史！8座必去老糖廠

走讀台灣百年製糖史！8座必去老糖廠

21風味館「烤雞最低66折」　酥炸雞柳限時買1送1

21風味館「烤雞最低66折」　酥炸雞柳限時買1送1

台中「樂高聖誕魔法屋」免費玩

台中「樂高聖誕魔法屋」免費玩

挽肉と米中部首店有譜

挽肉と米中部首店有譜

華航「Nyan！goya」可愛爆擊

華航「Nyan！goya」可愛爆擊

長野「夢幻雪屋」裡品嘗狼煙火鍋！

長野「夢幻雪屋」裡品嘗狼煙火鍋！

有飲「10款可可新品」冬季限定　首周享限時9折優惠

有飲「10款可可新品」冬季限定　首周享限時9折優惠

麥味登《PEANUTS》第2波聯名推7款周邊　史努比變身鬆餅堡吊飾

麥味登《PEANUTS》第2波聯名推7款周邊　史努比變身鬆餅堡吊飾

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台第3家「島語」12/29開幕

米其林入選餐廳「在來碗粿米糕」12/31熄燈

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

麥味登《PEANUTS》第2波聯名推7款周邊　史努比變身鬆餅堡吊飾

50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽

肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」

礁溪超大雙人湯屋只要400元！

歐式宮廷風不限時圖書咖啡館！

竹子湖青楓步道「楓林轉黃」超迷人

北投晶泉丰旅「神秘湯包廂」首度曝光

熱門行程

最新新聞更多

走4分到雪場　北海道富良野雪季開催

紅豆食府敦南店「868元吃到飽」

走讀台灣百年製糖史！8座必去老糖廠

21風味館「烤雞最低66折」　酥炸雞柳限時買1送1

台中「樂高聖誕魔法屋」免費玩

挽肉と米中部首店有譜

華航「Nyan！goya」可愛爆擊

長野「夢幻雪屋」裡品嘗狼煙火鍋！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366