嘉義歐風城堡打造「南台灣最大飄雪秀」　周末限定、再吃檸檬烤雞

▲▼嘉義人氣景點「佐登妮絲城堡」將在5月24日至9月1日推出「波波草嘉年華」。（圖／佐登妮絲城堡提供）

▲嘉義人氣景點「佐登妮絲城堡」。（圖／佐登妮絲城堡提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義佐登妮絲城堡宣布，即日起至明年2月22日為止，每個周末推出南台灣最大人造飄雪秀，結合展演、城堡雪景與貴族舞會，打造滿滿歐洲雪國風格的冬季聖誕場景。

▲▼佐登妮絲城堡。（圖／業者提供）

▲即日起到明年2月22日為止，每個周末將有飄雪秀。

今年佐登妮絲城堡打造冬日節慶氛圍，即日起至2月22日為止，每個周末下午4點與5點降下飄雪，在聖誕節與平安夜當天也有加碼飄雪秀，讓民眾不用出國，就能在歐洲城堡走進浪漫雪國度假氛圍，在唯美繽紛的雪景下漫遊城堡。

業者也攜手新天地餐飲集團，於12月20、21日推出二日限定的「聖誕饗宴」，設計特色中西式聖誕料理，包括現場烤製現切「聖誕迷迭檸檬烤火雞」，融合迷迭香與檸檬清香，為賓客呈現兼具味覺與視覺的雙重盛宴，即日起至12月7日為止開放報名。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲歐樂沃築夢城堡。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

而今年新開幕的「歐樂沃築夢城堡」則打造紅色聖誕國度，全園以聖誕紅與冬日裝飾全面換裝，還原如歐洲小鎮冬季景致。遊客步入園區，即可感受被紅色燈飾與聖誕花海包圍的節慶氛圍，彷彿踏進童話故事裡的聖誕城堡。

今年特別設計「聖誕集章祝福明信片」。凡穿著紅色衣服並搭配紅色帽子的遊客，可於園區免費領取一張限定明信片，開啟專屬的「紅色城堡探索任務」。

園方也推出「耶誕倒數」活動，每日下午3點舉行一次，會有說書人現身，講述一段跨越萬里、串聯北國傳說與可可故事的聖誕篇章，同時遊客完成任務，即可獲得抽獎券，還能玩一起「招喚聖誕老公公」的活動，與聖誕老人拍照。

【蛤蛤姐】她產檢變進產房　姊姊嚇到當機XD

