台北最難訂鐵板燒餐廳推新菜單　棺材板、鼎邊趖變身高級料理

▲「鮑魚棺材板．羊肝菌．松露醬汁」是高郁皓參加節目競賽的代表料理。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

被網友譽為「台北最難訂位鐵板料理」的「Will’s Teppanyaki」，迎來品牌5周年之際，同步推出新菜單，品牌創辦人高郁皓延續「將台灣味搬上鐵板舞台」信念，把棺材板、鼎邊趖等小吃融入鐵板料理。

高郁皓（Will）的餐飲之路始於夜市的平價鐵板燒，創業前也累積了五星級飯店餐廳、日本料理的廚藝經驗，讓他看見鐵板料理的廣闊可能，也因此立志以「台灣味」為核心，讓鐵板成為展現台式飲食風格的舞台。他眼中的鐵板料理從不侷限於「乾煎」，而是一種料理媒介，能靈活延伸出蒸、煮、燻、炸等多元手法，讓食材有更活潑的表現。

▲牡蠣蒸蛋．昆布醬。

▲「干貝．玉米．玉米．玉米」。

高郁皓對於台灣街頭小吃懷有深厚情感，Will’s Teppanyaki的板料理打破追求食材原味的傳統印象，轉而以味型設計與創意為主軸，即使是鼎邊趖、棺材板、台式炒飯等庶民小吃，搖身一變為帶有精緻敘事風格的高級料理。

▲「鮑魚棺材板．羊肝菌．松露醬汁」。

Will’s Teppanyaki迎來品牌創立5周年，Will重新審視自身料理的初衷，並將參與節目比賽的創作歷程，研發出3款新菜單，其中「鮑魚棺材板．羊肝菌．松露醬汁」是高郁皓參加節目競賽的代表料理，將鮑魚與軟絲透過鐵板煎至軟中帶彈，搭配蘑菇、洋蔥等食材，並以大骨湯為基底的羊肝菌菇湯賦味，最後裝進法式布里歐麵包容器中。

▲「鼎邊趖玻璃燒」。

向彰化、基隆經典小吃致敬的「鼎邊趖玻璃燒」，先以澳洲水姑娘龍蝦頭肉、香菇、蝦米、芹菜等食材，再加入慢火熬煮的雞豚骨高湯作為底蘊，封入透明玻璃紙後再加熱，透過封閉蒸煮鎖住精華，最後添上以在來米粉漿鐵板煎製、口感酥脆柔嫩的鼎邊趖。

▲「炭燻龍蝦．奶油白菜．松子米果」。

除了將龍蝦頭肉應用於「鼎邊趖玻璃燒」，高郁皓也將肉質飽滿的龍蝦尾，化為另一道主菜「炭燻龍蝦．奶油白菜．松子米果」，以鐵板微煎鎖住龍蝦尾的水分與鮮甜，再以灼熱備長炭煙燻賦予炭香，搭配以龍蝦頭熬煮的特製醬汁，堆疊出鹹鮮濃郁的海味本質。

▲「蝦皇撈汁・蒜味炒飯」。

「蝦皇撈汁・蒜味炒飯」則是致敬台南火燒蝦仁飯，蒜味炒飯一旁更特別搭配細火慢燉而成的濃郁粵式「蝦皇撈汁」，其中還加入飽滿彈牙的汶萊白蝦仁，在品嚐原味炒飯後，可以將撈汁澆淋在蒜味炒飯上，讓鐵板炒飯風味再提升一個層次。

Will’s Teppanyaki新菜單共3種價位的套餐內容，2380元為基本款，共有9道菜色；2880元可將「蝦皇撈汁．蒜味炒飯」升級為最具人氣的「鴨肝飯」；3600元則是10道式設計，除了提供「鴨肝飯」，開胃料理更升級為「蟹．海膽．春捲」。

▲「時令鱘魚骨煲湯」。

▲「清煎白燒鰻佐金玉子鹽」。

另外，「私・犇 鐵板燒」暖韻旬味新菜單也在12月登場，延續原先主打的經典餐點外，有6道是全新料理（含1道升等菜色），「時令鱘魚骨煲湯」以新鮮龍膽魚骨來熬湯，加入薄透新鮮紅條魚片，最後加入現炸香米提升口感；「清煎白燒鰻佐金玉子鹽」外皮煎酥脆，僅用鹽巴提味，保留鰻魚最原始的鮮甜風味與魚肉嫩度。

▲「北海道松葉蟹佐薑糖米醋」。

▲「Iberico松露滑蛋布里歐吐司」。

「北海道松葉蟹佐薑糖米醋」採用活體北海道松葉蟹，蟹肉肉質肥嫩飽滿，淋上雞湯清蒸，提升蟹肉的鮮味；「北海道松葉蟹蟹膏蝦丸」則是手工製作的新鮮蝦球，搭配松葉蟹膏；「Iberico松露滑蛋布里歐吐司」則是將伊比利豬以奶油煎香後，搭配松露滑蛋與布里歐土司。「嫩煎Rougie鴨肝佐布里歐吐司」為升等菜色。