「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園　逛30攤市集、拍糖鐵巡道車

▲▼彰化扇形車庫。（圖／記者蔡玟君攝）

▲彰化扇形車庫。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／綜合報導

「彰化扇形車庫」在台灣設計展封閉整修後，10月以嶄新面貌迎賓，本周末12月6、7日將舉辦「鐵道嘉年華暨彰化旅遊美食大賞」，力邀社頭福井食堂的「糖鐵135號巡道列車」現身，還能逛30家在地美食攤位。

▲「彰化扇形車庫」以嶄新面貌迎賓，12月6、7日將舉辦「鐵道嘉年華暨彰化旅遊美食大賞」。（圖／參山處提供）

▲耐候鋼景觀與車庫線條勾勒全新展區風貌。（圖／參山處提供）

國定古蹟「彰化扇形車庫」於10月重新回歸，參山處表示，本次以「低干預、美學導入、永續旅遊」為核心，園區導入耐候鋼作為主要素材，橘紅色鏽蝕質感呼應百年機務庫。新設計以步行動線與低碳環境整合，能以更沉浸方式欣賞扇庫結構、蒸汽火車軌跡與車庫機能。

▲「彰化扇形車庫」以嶄新面貌迎賓，12月6、7日將舉辦「鐵道嘉年華暨彰化旅遊美食大賞」。（圖／參山處提供）

▲糖鐵135巡道列車限時2天現身，將成攝影迷焦點。（圖／參山處提供）

活動這兩天，邀來社頭福井食堂的鎮店之寶「糖鐵135號巡道列車」現身，藍色車廂與耐候鋼地景形成強烈對比，可以拍到新舊交融的畫面，鐵道迷、喜歡攝影的民眾別錯過。

▲「彰化扇形車庫」以嶄新面貌迎賓，12月6、7日將舉辦「鐵道嘉年華暨彰化旅遊美食大賞」。（圖／參山處提供）

▲耐候鋼的現代俐落線條與老火車的厚重機械感形成強烈對比。（圖／參山處提供）

「第二屆彰化旅遊美食大賞」匯聚超過30家在地人氣品牌，包括團購名店「麥仕佳」、文青系甜點「DeerHer甜點廚坊」、排隊店家「蓁古早味蛋糕」、伴手禮名店「鹿水谷堂」及手搖飲「大苑子」等，並於12月6日開放遊客試吃投票，由民眾共同選出年度美食冠軍。同時，現場市集消費滿300元即可參加抽獎，有機會抽中彰化雙人住宿券、深度旅遊體驗券或美食福袋。

扇形車庫鐵道嘉年華×第二屆彰化旅遊美食大賞
日期：12/6（六）-12/7（日）
時間：10:00-17:00（周日到16:00）
地點：彰化戶羽機關車園區（扇形車庫旁）
導航：彰化市彰美路一段3巷83號

