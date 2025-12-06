桃園神社「跨年元旦活動」　馬年福錢免費領、逛屋台市集

▲桃園神社「大晦日・除夜の鐘」跨年活動。（圖／桃園神社提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園神社歲末迎來最後一次「大晦日・除夜の鐘」跨年，明年將以全新的方式呈現。桃園神社表示，從今（6日）起，園區點亮紅白燈籠，跨年夜將延長營運至凌晨，並持續點燈到明年2月28日。另外，跨年夜推出屋台市集、光劍和民謠音樂表演，陪民眾度過原汁原味日本新年。

▲▼園區點亮紅白燈籠，跨年夜將延長營運至凌晨；31日舞台由戰國武將隊的光劍演武揭幕。



在12月31日至1月1日的跨年祭典中，園區推出夜間屋台市集，提供熱食、匠人工藝與燈籠散策體驗；舞台由戰國武將隊的光劍演武揭幕，日本音樂家尾崎嘉宣也將帶來藍調與民謠演出，替今年畫下溫暖句點。

▲日本音樂家尾崎嘉宣也將帶來藍調與民謠演出。



31日當晚6點起，御神籤提前開放，民眾能在跨入2026年前先抽下「第一籤」，並獲得桃園神社限定手形。今年也加碼推出和服禮遇，跨年與元旦兩日穿著和服入園，即可獲得限量祈願短冊。

▲紅白燈籠海造景。



明年元旦當天，桃園神社將以「新年奉納射會」揭開新年儀式。今年再度與山道場合作，弓道選手將依循正式禮儀，以「第一矢」象徵祈願與祝福，展示弓道的專注與張力。現場同時舉行成年祝福儀式，為滿18歲青年獻上新年祝禱，使元旦注入文化深度與儀式感。

▲1月1日迎春活動部分，園方將於早上免費發放限量100份馬年福錢，象徵新年的第一份好兆頭。



1月1日迎春活動部分，園方將於早上免費發放限量100份馬年福錢，象徵新年的第一份好兆頭；接著上午11點與下午2點開放元旦限定御朱印，各200份。同日亦提供福袋限量50份，並舉行四場「祈福之儀」，由沖田神主代理木下宮司主持，以傳統祈禱迎接新一年的平安順遂。

▲▼「祈福之儀」由沖田神主代理木下宮司主持，以傳統祈禱迎接新一年的平安順遂；夜間和服體驗。



園區店家同步推出跨年限定服務，花筏亭擴大開放夜間和服體驗，讓遊客能在紅白燈籠下拍攝跨年紀念照；24Jieqi 食樸製菓所推出年末限定和菓子；No Worries Café提供暖身味噌湯；井上豆花也以冬季甜品相伴倒數時刻。

▲▼「虹夕諾雅谷關」跨年活動包含迎春門松、彩繪開運陀螺等。（圖／業者提供）



另外，星野集團旗下溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」，將於12月26日至2026年1月4日舉辦第7個跨年活動「緣起之谷」。以日本文化中象徵開運納福與締結良緣的「緣起物」為主軸，規劃多項手作體驗與新年儀式，其中包含迎春門松、寶船圖絹印、新年祝儀袋、彩繪開運陀螺等，開放住客提前預約報名。