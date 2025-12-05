ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
讓旅客一去就愛上的海島　宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點

讓旅客一去就愛上的海島　宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空2026年2月12日起 台北、台中雙點定期直飛。（圖／星宇航空提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導

近年旅遊風格逐漸從踩點轉向重視旅行品質，景色乾淨、步調輕鬆的海島目的地因此更受青睞。位於沖繩本島西南方的宮古島，以翡翠般的海色、細白沙灘及原始自然景觀聞名，被稱為「沖繩最美離島」，視覺魅力突出。星宇航空自明年2月12日起正式開航台北／台中至宮古島定期航班，是台灣首家、也是唯一提供直飛服務的航空公司，使前往宮古島旅遊更輕鬆便利。

為提供旅客更多冬季旅遊選擇，星宇航空自12月起推出宮古島下地島航線限時優惠，台北及台中出發皆適用。即日起至12月14日，宮古島航線推出 85折優惠，官網最低票價TWD 7,065 起，讓旅客能以更輕鬆的方式前往這座兼具療癒海色與高旅遊品質的離島。

讓旅客一去就愛上的海島　宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點（圖／星宇航空提供）

宮古島冬季氣候溫和，白天氣溫約在15～20°C之間，海水溫度也能維持在約23°C，是日本冬季少見仍適合欣賞海景、戶外散步的地方。少了夏季的濕熱與大量人潮，冬天的宮古島呈現更加寧靜、舒適的一面。旅客可沿著伊良部大橋欣賞海天一線、走訪能近距離感受飛機起降17END、在海邊散步拍照，或坐在海景咖啡廳享受陽光，都是冬季宮古島特有的旅行方式。

讓旅客一去就愛上的海島　宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點（圖／星宇航空提供）

讓旅客一去就愛上的海島　宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點（圖／星宇航空提供）

宮古島的迷人之處，不僅是海景本身，更在於旅程安排的順暢與自在。島上觀光開發適度、節奏自然緩慢，使遊客能在悠閒氛圍中享受景色。餐飲選擇從島料理、宮古牛到海景咖啡廳相當豐富，價格亦屬合理；住宿與租車花費彈性多元，旅人能依預算挑選不同風格的休假體驗，包含知名的Shigira度假村集團。對希望在寒假或過年假期遠離壓力、追求慢旅行節奏的民眾而言，宮古島兼具優美風景與理想的旅遊品質，是值得關注的短程度假新選擇。詳細航班資訊如下：

讓旅客一去就愛上的海島　宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點（圖／星宇航空提供）

讓旅客一去就愛上的海島　宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點（圖／星宇航空提供）

▲奴多古比阿布洞穴。

讓旅客一去就愛上的海島　宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點（圖／星宇航空提供）

▲知名渡假集團SHIGIRA SEVEN MILES RESORT。

關鍵字： 海島 宮古島 沖繩 離島 星宇航空 日本旅遊

關鍵字： 海島 宮古島 沖繩 離島 星宇航空 日本旅遊

【殘骸散落一地】國道1號凌晨重大車禍！　「33歲駕駛亡」事發經過曝

