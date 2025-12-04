ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
開業不到3年　米其林入選餐廳「在來碗粿米糕」12/31熄燈

▲在來碗粿米糕12月31日熄燈。（圖／取自在來碗粿米糕臉書）

記者黃士原／台北報導

位於台中向上市場的「在來碗粿米糕」，店主是嘉義碗粿老店的後代，2023年5月開幕，隔年起連兩年獲得米其林指南入選餐廳。不過業者日前公告，只營業到12月31日。

帶著文青風格的在來碗粿米糕專門店，位於台中向上市場，2023年5月開幕，店主是嘉義碗粿老店的後代，其碗粿以每日研磨的米漿蒸製，以冷食供餐，突顯粿體的彈性和米香，並提供辣炒蘿蔔乾和蒜汁佐吃。另有甜點黑糖碗粿，米其林指南評審建議加入牛奶球，嚐嚐新舊融合的滋味。

▲在來碗粿米糕12月31日熄燈。（圖／取自在來碗粿米糕臉書）

▲帶著文青風格的在來碗粿米糕專門店，店主是嘉義碗粿老店的後代。（圖／取自在來碗粿米糕臉書）

雖然連兩年獲得米其林指南入選餐廳，在Google也有4.4顆星的高評價，但業者日前卻公告，為了讓餐廳呈現出他們心中期待的樣子，每年近300天、每天10小時的投入，壓縮了許多推展工作與生活的餘裕，衡量生涯目標後，決定只營業到12月31日。

歇業消息傳出後，網友留言說「用心製作很棒的古早味美食，可惜了」、「謝謝你們帶給我與父母傳統小吃的精緻與回憶」、「辛苦了，但我仍然支持你們」、「我不要這樣子」。

▲台中東區知名麵店「木公麥面」因租約到期與停車困擾，於11月30日正式熄燈。（圖／翻攝自「木公麥面」臉書）

另外，位於台中市東區富貴街的知名麵食店「木公麥面」，自2019年開業以來，憑藉招牌牛肉麵、餛飩麵及滷味小菜累積大批忠實顧客，更從2021年起連續五年榮登《米其林指南》必比登推薦名單。然而店家近日透過臉書宣布，因租約到期與長年停車問題導致鄰里不便，已於11月30日正式歇業，引發老饕們不捨與懷念。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

