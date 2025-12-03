十盛手搖飲快倒光「全台疑只剩2家」　官方社群也消失

▲「十盛」是由百萬網紅紀卜心、小吳共同創辦的手搖飲品牌。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

網紅紀卜心、小吳共同創辦的手搖飲「十盛SHISHENG」遭網友指23間分店全軍覆沒，官方臉書專頁也刪除，「不曉得多少韭菜被割」！《ETtoday新聞雲》查詢，北部仍有兩店顯示營業中，曾接受委託行銷的公關公司則回應：「已失聯許久」。

十盛去年4月於台北通化街開出首家門市，有網紅名氣加值加上主打使用日本「北海道十勝乳源」，快速於全台展店超過20家，不過7月因乳源標示不清引發爭議，今年雙北更有多家門市接連收攤，當時業者澄清是加盟主的營運規畫，官方予以尊重。

昨天有網友在Threads上貼文指出，十盛全台僅剩一間店面，官方臉書也刪除，從去年4月第一家門市開幕後不到2年，23間分店全倒，「不知道有多少韭菜被割了」。

這篇貼文引發熱議，不少人留言「原本大部分都倒了，現在才知道，但加盟主這樣很衰欸」、「以前同事有加盟，結果原物料之戰一出，全台十盛瞬間沒人」，也有人分享十盛門市拆掉的照片。

記者實際查詢Google顯示，十盛目前僅剩台北士林店、桃園中正店有地標顯示營業中，官網的門市據點顯示仍有6家。

《ETtoday新聞雲》詢問之前接受十盛委託行銷的公關公司，對方也表示，十盛的聯絡窗口已離職，目前找不到可以聯絡的管道。

▲十盛2024年因奶茶標示不清引發風波。