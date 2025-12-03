穿「粉、紅、綠、白上衣」217元玩樂園　出示機票也有門票優惠

▲穿著粉、紅、綠、白任一色上衣，能以217元門票優惠暢遊小人國。（圖／翻攝自Facebook／小人國主題樂園）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園小人國與台中麗寶樂園祭出年底優惠，小人國表示，穿著粉、紅、綠、白任一色上衣即可享217元（原價1050元）入園；出示機票或戶籍在北北基桃者，能以365元暢玩。台中麗寶樂園則推出「鄉親月」，后里、外埔、大甲、豐原居民憑證件即可以199元入園。

▲小人國即日起至2026年2月15日推出「聖誕三重優惠」。（圖／翻攝自Facebook／小人國主題樂園）



小人國即日起至2026年2月15日推出「聖誕三重優惠」。第一重，於12月6日、7日、14日、20日、21日、25日至28日及2026年1月1日，穿著粉、紅、綠、白任一色上衣（需占8成面積）可享217元 購票優惠（原價1050元）。

▲巨型「許願聖誕樹」點亮。（圖／翻攝自Facebook／小人國主題樂園）



第二重，即日起至12日、12月14日至2026年2月15日，現場出示1月1日至2026年2月15日任一航班的機票或登機證，365元就能入園暢玩。最後，即日起至12日、12月14日至31日，身分證字首 A、C、F、H、Y 或戶籍在北北基桃者，出示證件同享365元優惠（3歲以下幼兒憑健保卡免費入園）。

▲麗寶樂園糖果聖誕樹登場，旅客還能進入禮物盒裝扮成娃娃。（圖／業者提供）



另外，台中麗寶樂園自即日起也推出「鄉親月」，后里、外埔、大甲、豐原居民現場出示證件，即可用199元（原價899元）購票入園；15歲以下兒童須出示健保卡搭配戶籍證明。

▲▼麗寶樂園繽紛聖誕大遊行；麗寶福容大飯店推出「冬日暖旅」雙人5,999元起。（圖／業者提供）



因應節慶來臨，麗寶樂園推出糖果主題聖誕遊行，包含雪精靈花車、聖誕老人與聖誕精靈演出，並設置聖誕樹與大型禮物盒打卡點。麗寶福容大飯店同步推出聖誕造景、DIY課程與3,999元起一泊一食專案，有更充裕時間暢遊樂園、逛Outlet血拼。