台東最難訂餐廳主廚回台南創業　予島12/28開幕「今開放訂位」

▲台東最難訂餐廳主廚回台南創業，予島12月28日開幕。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

有台東最難訂餐廳之稱的「Sinasera 24」，今年1月底結束營業，主廚楊柏偉（Nick）在休息一段時間後，5月回到故鄉台南籌備餐廳「予島」，將於12月28日開幕，今日中午12點開放線上訂位。

2017年開幕的Sinasera 24，是長濱高人氣的法式餐廳，也有台東最難訂餐廳的稱號。主廚楊柏偉在這裡服役期間，接觸到許多特殊的天然野菜及新鮮魚種，退伍後遠赴法國餐廳工作，之後受畫日風尚會館業主邀請，回到長濱開設Sinasera 24法式餐廳，他說，回來台灣最主要的原因是與老闆的理念相同。

▲楊柏偉擅長以法式技法呈現台灣時令食材與風土。（圖／業者提供）

楊柏偉擅長以法式技法呈現台灣時令食材與風土，更致力於推廣在地特色食材，土地與食物的連結是他的料理核心。對他而言，「餐廳不只是料理的場域，而是土地故事的傳遞者」。今年2月他揮別台東Sinasera 24，回到故鄉台南，選擇在漁光島創立「予島」，將於12月28日開幕，今日中午12點開放線上訂位。

▲予島用餐環境。（圖／業者提供）

予島餐廳空間以柔和光影鋪陳氛圍，並與在地藝術家合作器皿與藝術品，使料理與空間皆呈現島嶼生命力。用餐體驗中，從擺盤到茶酒搭配，每一細節皆體現團隊對土地與食材的敬意。菜品以海鮮為主體，依循季節選材，並與各地職人合作，例如來自台南七股虱目魚、嘉義布袋天然海鹽，以及花東山海交織的季節風味。

▲台北無菜單鐵板燒「明水然．樂」進駐逢甲星享道酒店。（圖／業者提供）

另外，樂多多集團旗下的無菜單鐵板燒「明水然．樂」近年持續展店，台中第2家店進駐逢甲星享道酒店，餐廳就選在頂樓的空中花園，14道料理2000元有找。

明水然．樂主打無菜單鐵板燒，保證可吃到日本A5和牛與龍蝦三吃，還有生食級干貝、時令鮮魚等，新開幕的「台中星級店」，龍蝦從「三吃」進化成四吃，分別是龍蝦臂蒸蛋、龍蝦肉佐柚香醬、蝦螯搭配蝦膏蛋捲漢堡與龍蝦頭味噌湯，將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用。

