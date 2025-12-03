花蓮海洋公園指定日入園僅140元　看海中聖誕老人、與美人魚合照

▲花蓮遠雄海洋公園推出周年慶優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮遠雄海洋公園本月迎來周年慶，為慶祝開園23年推出優惠。12月14日海洋公園生日當天，全民同樂價140元，還有超值雙人套票1214元，並贈送隔日免費入園暢玩。

園方表示，為歡慶23周年，只要在園區入口拍照打卡上傳，在12月14日當天入園，即享140元的優惠。同時即日起至12月31日，只要化身聖誕老公公、小精靈、紅鼻子馴鹿、冰雪系主題角色，全身裝扮面積超過70%以上，就可享優惠價590元。

▲▼還可以看海中聖誕老人、與美人魚合照。（圖／業者提供）

園方也從即日起以藍色海洋聖誕為主題，將園內變成夢幻海洋奇幻國度，並推出5大活動，包括「聖誕美人魚見面會」，可以和美人魚合照，還有聖誕海洋家族與聖誕老公公相遇，以及海獅驚喜現身、夢幻聖誕場景與限定美食等活動，陪旅客一直玩到明年。

▲旅客可以坐在摩天輪中欣賞。

高雄義大世界則為讓旅客能在最佳視角欣賞跨年煙火，推出最佳跨年煙火視角體驗，包括「義大皇家酒店、義大天悅飯店星光宵夜場」，能享受煙火與美食。

「摩天輪VIP跨年派對」則可體驗最震撼的煙火搖滾區，在215公尺高空近距離欣賞煙火。義大摩天輪6人包廂，包含6張樂園全票，還有樂園和Outlet mall的商品抵用券，6人套票7520元，只在義大世界網路商城獨家販售，「摩天輪VIP跨年派對」還有雙人平台觀賞套票，通通限時開賣至12月10日。