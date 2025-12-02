ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
莫爾頓牛排館12月限時供應四大頂級和牛　即日起開放訂位

▲莫爾頓牛排館12月限時供應　四大頂級和牛一次嚐。（圖／記者黃士原攝）

▲莫爾頓牛排館12月限時供應四大頂級和牛。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

2015年12月登台的莫爾頓牛排館屆滿10年之際，今日起至12月31日推出「世界頂級和牛系列」，可品嚐四大珍稀牛排部位與品種，即日起開放訂位。

莫爾頓牛排館自12月2日至12月31日推出的「世界頂級和牛系列」，限時供應的四大珍稀牛排部位與品種，分別是澳洲 Mayura Station 巧克力紐約客、澳洲摩根家族王牌和牛肋眼心、澳洲 Mort & Co. 鳳凰和牛夏多布里昂，以及日本熊本和王巴伐特牛排。

▲莫爾頓牛排館12月限時供應　四大頂級和牛一次嚐。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲Mayura Station巧克力紐約客。（圖／記者黃士原攝）

澳洲Mayura Station巧克力紐約客（8oz.售價2888元）

來自澳洲南部享有盛名的「巧克力和牛」牧場Mayura Station，多次榮獲澳洲和牛品牌牛肉大賽冠軍，唯有從出生、飼養、培育到屠宰皆在Mayura Station牧場完成的牛隻，才能被稱為「巧克力和牛」。穀物飼料中還會添加巧克力、小熊軟糖等，成就細緻油花與明顯的甜香氣息。巧克力紐約客咀嚼後肉品會釋放出淡淡焦糖尾韻。

▲莫爾頓牛排館12月限時供應　四大頂級和牛一次嚐。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲摩根家族王牌和牛肋眼心。（圖／記者黃士原攝）

澳洲摩根家族王牌和牛肋眼心（8oz.售價2888元）

由澳洲摩根家族所培育的世界級和牛，以其頂尖血統、精準飼養與一致品質著稱。「肋眼心」取肋眼牛排中最核心、最精華部分，兼具油花的香氣與嫩度的平衡，被譽為「力量與優雅並存的牛排」，肋眼心的油脂分布細膩均勻，口感柔軟卻不油膩。

▲莫爾頓牛排館12月限時供應　四大頂級和牛一次嚐。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲Mort & Co.鳳凰和牛夏多布里昂。（圖／記者黃士原攝）

澳洲Mort & Co.鳳凰和牛夏多布里昂（14oz.售價5588元）

Mort & Co 是澳洲最大的私人擁有牛隻飼養與肉品供應企業之一，其「鳳凰」系列以極高的肉質穩定度與優異油花著稱，夏多布里昂則是擷取菲力中最精華部位14oz，其油花較少，擁有均勻細緻的纖維結構，在烹調後依舊保有多汁與嫩度，適合追求細膩口感的饕客。

▲莫爾頓牛排館12月限時供應　四大頂級和牛一次嚐。（圖／記者黃士原攝）

▲日本熊本和王巴伐特牛排。（圖／記者黃士原攝）

日本熊本和王巴伐特牛排（6oz.售價2888元）

來自日本九州的「和王」是極致和牛的代表，僅有少數牧場能通過A4至A5等級認證，其脂肪大理石紋（BMS）需達到6級以上，油花細緻、入口即化，風味溫潤而高雅。巴伐特牛排取自牛腹後腿部位，肉質緊實柔嫩，筋膜適中，油花均勻，既保留了牛肉的自然肉香，又不會過於韌硬。

▲六福萬怡酒店牛排吃到飽回歸。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

另外，肉食主義者看過來，六福萬怡酒店大廳酒吧的牛排吃到飽活動再度回歸，即日起周一至周五供應（12/30截止），899元起就能享有牛排套餐無限續點。活動期間再加碼，每人可用299元加購半隻黑松露奶油焗烤龍蝦。

台北市南港區的六福萬怡酒店大廳酒吧爐烤曾推出牛排吃到飽，由於活動好評不斷，即日起再度回歸（12/30截止），以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味的爐烤牛排，口感軟嫩中帶有嚼勁，用餐客人可再佐以芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

