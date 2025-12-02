ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
過年住宜蘭日式園區飯店75折起　免費穿浴衣、餵水豚

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店響應普發金政策，於線上旅展及ITF台北國際旅展祭出最低3.5折超值優惠。（圖／綠舞提供）

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店推出春節住房優惠。（圖／綠舞提供）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻明年農曆春節出遊商機，宜蘭綠舞國際觀光飯店推出新春住房專案，即日起至12月31日為止提前預訂，享最高75折早鳥優惠，旅客入住即可換穿唯美經典浴衣，漫步於 5.7 公頃日式主題園區，與可愛動物近距離互動。

▲▼宜蘭綠舞。（圖／業者提供）

▲▼宜蘭綠舞新春住房優惠最低75折，體驗在日式園區中過年。

▲▼宜蘭綠舞。（圖／業者提供）

綠舞今年以「馬年奔馳開運」為主題，全面升級春節期間的活動內容。除夕至初三晚間，飯店後棟連廊將化身為限定版「綠舞新春年街」，以紅金燈飾、奔馬意象與日式祭典風格妝點節慶場景。

旅客憑活動提供的遊戲幣可於攤位體驗多項趣味遊戲，並兌換精美獎品，在燈光、音樂與市集熱度交織的氣氛中，大年初一及初二還有財神羊駝巡禮活動向旅客們拜年賀新春，與親友共享熱鬧又富年味的迎春時刻。

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／業者堤供）

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／業者提供）

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／礁溪捷絲旅提供）

晶華國際酒店集團旗下「捷絲旅」宜蘭礁溪館即日起推出「迎馬FUN新春」住房專案，雙人成行每房每晚最低5300元起，12月12日前完成預訂，再贈榮獲「宜蘭十大伴手禮」與「宜蘭敬好生活品牌」雙項殊榮的「一口宜口」勁厚餅。

捷絲旅宜蘭礁溪館廣受親子客群喜愛，是許多家庭返鄉團圓、年節出遊的實惠選擇，除了一泊一食方案外，今年亦推出「一泊二食」的豪華版本，每房每晚8300元起，除夕可享「龍蝦海陸鍋物套餐」，集結龍蝦、龍膽石斑、干貝，搭配美國肋眼牛及去骨牛小排、伊比利豚等頂級食材，匯聚海陸精華呈現豐盛團圓滋味。

大年初一至初二菜色再升級至「三燔礁溪-鱈場蟹龍蝦海陸鍋物套餐」，限時加碼鱈場蟹腳與日本A5和牛，搭配春節限定放題海鮮吧台，供應南方澳小卷、藍鑽蟹及SPA蛤蠣等澎湃海味，讓旅人以華麗鍋宴揭開新的一年。

迎接春節到來，館內精心安排豐富活動，包含開運抽紅包、套圈圈、釣酒瓶等童戲市集，讓全家共度熱鬧喜氣的新年時光。其中最吸睛的活動非「開運抽紅包」莫屬，藏有春節應景好禮的紅包袋貼滿牆面，好手氣的旅人有機會得到免費住宿券。

