台南濱海秘境棧道明年開放　再住純白星空帳、搭竹筏看水漾森林

▲雙春濱海遊憩區內的愛莊園豪華露營。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台南北門區著名濱海生態景點「雙春濱海遊憩區」，台南市政府為了讓旅客更能近距離欣賞當地獨特的紅樹林生態，進行南側棧道及園區設施修繕工程，現在第一階段已經完成，最快明年第二季全面開放。

▲園區內的棧道可以近距離欣賞紅樹林生態。（圖／台南市政府提供）

台南市政府表示，雙春濱海遊憩區擁有南側與北側一共長達1200公尺的紅樹林生態木棧道，遊憩區內復育的紅樹林種類有海茄冬、水筆仔、五梨跤、欖李等，並孕育多種招潮蟹、貝類、彈塗魚在紅樹林潟湖間活動，也能觀察到各類水鳥悠然棲息，展現豐厚的濕地生態。

由於雙春園區棧道部分區段遇大潮會被海水淹沒，近年台南市政府開始著手進行整修，包括將南側棧道更新並抬高順平，延長使用年限，以及大門修繕，目前第二階段工程已經開始進行，南側棧道全段預計最快於明年第二季全面開放。

▲▼還可以搭竹筏欣賞台南版水漾森林。（圖／記者蔡玟君攝）

雙春濱海遊憩區不僅有紅樹林生態，也可以搭乘竹筏看台南版水漾森林。位於園區內的「愛莊園豪華露營」，更能讓旅客實際在大自然中住一晚，純白星空帳臨水而建，每間帳篷都擁有私人露台，帳篷內頂部更做成透明天窗，天氣好時，晚上躺床上看星空，白天享受天光。