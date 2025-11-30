台中美登利壽司吃到飽明日換菜單　平日新增980元方案

▲美登利台中店吃到飽明天換菜單。（圖／取自日本美登利壽司台灣臉書）

記者黃士原／台北報導

主打壽司吃到飽的「美登利」台中LaLaport店，明天（12/1）起再推出新菜單，除了原本1280元、1680元方案外，平日時段再增980元方案，無限享用的品項降到50種。

美登利台中LaLaport店今年4月調整為吃到飽型態，超過70種現點現做壽司都可無限供應，不過由於原物料價格大幅上漲，人力成本持續攀升，6月時把平日午餐從980元調漲至1280元，平日晚餐與周末假日由1180元調漲至1680元，最大漲幅達42%。

▲美登利台中店吃到飽新菜單，點圖可放大。（圖／取自日本美登利壽司台灣臉書）。

今年7月30日推出新菜單，平假日吃到飽都是1280元，可享70多種菜色無限續點，升級1680元方案，能再加點13道壽司與一品料理。官方近日再公告，12月1日推出全新菜單，除了原本1280元、1680元方案外，平日再增980元新方案，50種品項吃到飽，包含鮭魚、天使紅蝦、星鰻、蟹膏等人氣壽司。

▲旭集明年元旦漲100元。（圖／記者黃士原攝）

漲聲再起！饗賓餐旅集團旗下5大Buffet品牌今日同步公告明年元旦漲價，因應各項營運成本的提升，2026年1月1日起調整餐期價格，饗食天堂全餐期貴30元；果然匯午餐與晚餐漲30元，假日下午餐不變；饗饗、旭集、URBAN PARADISE除平日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲100元。