2025 Fali Fali 音樂節南島之夜狂吸國內外旅客！魏如昀、姑慕‧巴紹唱響山谷

▲▼2025 Fali Fali 音樂節南島之夜狂吸國內外旅客！魏如昀、姑慕‧巴紹唱響山谷。（圖／花蓮縣政府提供）

地方中心／花蓮報導

2025 Fali Fali Music 音樂節在花蓮193線馬太林文化園區盛大迎來第二天「南島之夜」，民眾從午後便湧入園區。今年活動以深度文化小旅行、市集、手作體驗及多元的南島音樂呈現花蓮的文化力，更吸引不少國外旅客慕名而來，只為親身體驗最具魅力的原住民文化與音樂能量。

▲▼2025 Fali Fali 音樂節南島之夜狂吸國內外旅客！魏如昀、姑慕‧巴紹唱響山谷。（圖／花蓮縣政府提供）

馬太林部落青年磅礡開場　舞台秒沸騰
今年開場匯聚強大能量，首先由馬太林部落青年舞蹈以象徵族群力量的節奏震撼登場，緊接著由大溪地舞團 「大溪地悅舞集」 接力，以靈動舞姿、熱力十足的節奏讓全場沸騰。跨文化的開場演出讓觀眾驚艷，替整晚的節目奠定熱鬧氛圍。

▲▼2025 Fali Fali 音樂節南島之夜狂吸國內外旅客！魏如昀、姑慕‧巴紹唱響山谷。（圖／花蓮縣政府提供）
魏如昀 × 姑慕‧巴紹　兩種聲線、兩種情感讓夜晚層次更豐富
音樂節進入夜間時段後，魏如昀以清亮療癒的嗓音率先登場，在微風與燈光交織的夜色中，演唱多首代表作品，輕柔旋律為夜晚帶來沉靜又浪漫的開場。接著，姑慕‧巴紹以深具文化重量的原住民語歌曲登場，歌聲溫暖而堅定，情緒層層堆疊，讓旅客靜靜沉浸在最真實的南島音色中。

兩位歌手不同風格的演出彷彿在夜色裡接力，帶來溫柔、深情、文化厚度兼具的音樂段落，也讓許多外國旅客直呼「這是最特別、最有靈魂的台灣」。

▲▼2025 Fali Fali 音樂節南島之夜狂吸國內外旅客！魏如昀、姑慕‧巴紹唱響山谷。（圖／花蓮縣政府提供）

193線小旅行大受歡迎　國外旅客驚呼：這才是真正的台灣
今年最受矚目的「193線文化小旅行」名額再度秒殺，行程帶領旅客沿著193公路深入部落，感受花蓮在地生活、自然與文化結合的節奏。不只國內旅人讚賞之外，許多國外的旅客表示，這趟旅程讓他們真正接觸到「最原味、最美的台灣」。

▲▼2025 Fali Fali 音樂節南島之夜狂吸國內外旅客！魏如昀、姑慕‧巴紹唱響山谷。（圖／花蓮縣政府提供）
市集＋手作體驗整天爆滿
園區市集聚集許多原民手工藝品牌與青年攤位，從編織、飾品、植物染到特色美食，攤攤都人潮不斷。編織手作、天然染色等體驗活動更從午後一路排到晚上，人們帶著自己的作品開心拍照留念。

▲▼2025 Fali Fali 音樂節南島之夜狂吸國內外旅客！魏如昀、姑慕‧巴紹唱響山谷。（圖／花蓮縣政府提供）

印尼 DJ Bottlesmoker 壓軸登場　音浪引爆全場
夜間壓軸由印尼實驗電子組合 Bottlesmoker 帶來最強音浪，節奏混合世界音樂與南島元素，強烈電子拍點一落，全場隨即變成戶外舞池。觀眾揮手、跳動、尖叫，將南島之夜的熱度推上最高點。

最後由 OPEN JAM 為美好的夜晚收尾，遊客們在微涼的花蓮夜風與音樂餘韻中，留下最難忘的節慶記憶。

▲▼2025 Fali Fali 音樂節南島之夜狂吸國內外旅客！魏如昀、姑慕‧巴紹唱響山谷。（圖／花蓮縣政府提供）

把握最後一天！原聲之夜即將登場　錯過等明年
2025 Fali Fali Music Festival 11/30即將迎來最後一場「原聲之夜」，將有更多原住民歌手與充滿靈魂的舞台演出。花蓮縣政府原民處呼籲樂迷務必把握機會，到花蓮親身感受部落文化、音樂與土地交織出的獨特魅力。

▲▼2025 Fali Fali 音樂節南島之夜狂吸國內外旅客！魏如昀、姑慕‧巴紹唱響山谷。（圖／花蓮縣政府提供）

================================================================
【活動資訊】
日期｜ 114/11/28（五）～ 11/30（日）
時間｜ 14:00－21:00
地點｜ 花蓮縣玉里鎮馬太林文化園區
更多資訊｜ 花蓮 FaliFali FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563819716168

關鍵字： Fali Fali 音樂節 花蓮 南島之夜

