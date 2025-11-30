筑前屋信義旗艦店熄燈　原址改由「壽喜燒吃到飽」新品牌進駐

▲筑前屋信義旗艦店熄燈，原址改裝中。（圖／筑前屋提供）

記者黃士原／台北報導

日本知名連鎖居酒屋「筑前屋」去年底跨海來台拓點，在台北市信義區開出首家旗艦店，不過才經過1年就畫下句點，但延吉店仍繼續營業。另外，官方公告中也提到，原店面進行全新改裝工程，將有全新品牌進駐，據徵才網的資料，是一家壽喜燒吃到飽餐廳。

▲筑前屋串燒。（圖／記者黃士原攝）

筑前屋信義旗艦店去年11月開幕，占地百坪的空間，布置了600盞具慶典感的紅白燈籠、一桶桶酒樽和鳥居，讓人宛如置身江戶時代。豬肉串燒是這裡的招牌餐點，供應豬五花、豬松坂、豬心、豬腸及豬舌等部位，另有雞肉、牛肉串燒，價格60元至130元，最便宜的是50元的銀杏、香菇及德式香腸。

▲筑前屋唐揚炸雞-滿腹（15塊）。（圖／記者黃士原攝）

繼信義旗艦店後，筑前屋今年5月底再開出延吉店，主打日式屋台風格，而且還有KTV包廂，除了現烤串燒，還供應烤物、拉麵、炒飯、壽司及生魚片。不過第2店才開幕半年，信義旗艦店11月初就畫下階段性的句點，店面進行全新改裝工程，接下來將由同集團的壽喜燒吃到飽品牌進駐，目前正在招募員工。

▲蘭餐廳宣布明年1月底歇業。（示意圖／記者黃士原攝）

另外，連續8年獲得《台灣米其林指南》肯定的「Orchid蘭」餐廳，日前宣布將於2026年1月31日正式歇業。餐廳表示，「這不是結束，更像是故事來到最值得停下的篇章。我們希望為這段故事保留最美好的定格。」

「Orchid蘭」自2016年成立以來，不僅定期舉辦四手餐會，還邀請來自全球頂級餐廳的主廚進行客座，累積超過20場國際主廚活動，分別有來自米其林三星名廚Yannick Alléno、上海米其林二星喜粵8號主廚、排名「世界50最佳餐廳」第13的莫斯科「White Rabbit」主廚，在台灣餐飲界極為罕見。