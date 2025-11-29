▲沖繩海麗客蘭尼是當地必住頂級度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

到沖繩度假，想要尋找一處能享受美食、海上活動、精緻款待與舒適住宿體驗的奢華度假村，那就一定要入住「沖繩海麗客蘭尼」（Halekulani Okinawa）。《ETtoday新聞雲》整理出度假村6大亮點，告訴你這間連續2年獲得米其林二星榮耀的此生必住天堂居所魅力。

「海麗客蘭尼」品牌來自夏威夷，已擁有百年以上歷史，在夏威夷語中有「宛如天堂的居所」含義，日本首間品牌度假村就在沖繩海岸準國家公園內。沖繩海麗客蘭尼坐擁1.7公里長的海岸線，充分利用周邊自然景觀，打造出一處靜謐奢華的居所，當車緩緩駛進車道，就開啟一段有如置身天堂般度假的舒適旅程。

▲沖繩海麗客蘭尼標準房。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點1：全海景客房

沖繩海麗客蘭尼共有360間客房，其中包括45間套房與5間Villa，主要分布於「日落棟」與「臨海棟」，所有客房均為海景房，最低坪數從15坪起跳。

▲▼房內就能欣賞蔚藍海景。（圖／記者蔡玟君攝）

標準房以純白素雅色調打造舒適空間，地毯則融入波光粼粼海浪意象，與窗外海景連結。無論入住哪間客房，只要拉開窗簾，蔚藍海景盡收眼底，自清晨至暮色、由夕陽至星夜，獨享專屬於自己的靜謐時光。

▲每天的開夜床服務都會贈送特色小禮物。（圖／記者蔡玟君攝）

細緻的備品提供也讓人眼睛為之一亮。業者細心提供3種不同功能的外袍，包括就寢專用睡袍、前往泳池與玩水上活動可穿著的外袍，以及沐浴後舒適厚實的浴袍；每晚的開夜床服務，除了貼心放置冰塊桶，更會提供不同帶有沖繩特色的紀念品放在床頭，每次回到房間，都會收穫一份驚喜。

▲▼最頂級的「海麗客蘭尼套房」還有私人海景露台和浴池。（圖／記者蔡玟君攝）

套房則將沖繩頂級度假體驗提升至另一層次，不僅可以享受在俱樂部貴賓廳辦理入住、退房，與使用貴賓廳，還有全天候免費餐飲服務；最頂級的「海麗客蘭尼套房」近90坪空間，獨享180度無死角蔚藍海景，還有戶外休息區與海景浴池，業者也透露，許多新人也會選擇在此舉辦小型儀式。

▲▼五星SPA體驗不能錯過。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點2：五星SPA體驗

來到沖繩海麗客蘭尼一定要體驗度假村提供的SPA服務。這裡的SPA連續2年獲得《富比士旅遊指南》最高五星評價，旅客能在此體驗來自夏威夷的傳統自然療法，結束療程，還有專人引領至休息躺椅區，旅客可在此享受特色茶飲、點心，於個人專區中休息；在女性區域還設有溫泉大浴場與桑拿房，放鬆身心。

▲沖繩海麗客蘭尼每一處都能欣賞絕美景色。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點3：一步一景的飯店景觀

坐擁得天獨厚地理與自然景觀，沖繩海麗客蘭尼整體建築設計通透，融入自然之中，也讓光影、天空、海岸線成為最天然的裝飾畫作，每一步都是一景。

▲日落棟是最佳欣賞夕陽的地點。（圖／記者蔡玟君攝）

最推薦夕陽時分前往日落棟，此時大廳被夕陽渲染上橘紅色彩，與天空相映，讓旅人成為自然畫作的一部分，眼前美景令人忍不住屏息，是入住度假村必看的景色。

穿梭在不同樓層的走廊間，或可巧遇光影穿透窗欄形成的線條妝點於牆面，或在梯廳寬敞落地窗可俯瞰沖繩海麗客蘭尼最具代表性無邊際蘭花泳池與海景。

▲沖繩海麗客蘭尼最具代表性的「蘭花泳池」。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點4：五座泳池的獨特體驗

度假村內共有4座無邊際泳池，與一座室內泳池，每座泳池都能讓各年齡層盡情享受玩水樂趣。如最具代表性的「蘭花泳池」，以海麗客蘭尼標誌性的卡特蘭蘭花為主題，使用150萬塊馬賽克磁磚精心打造而成，也是最受家庭旅客喜愛的泳池。

而從今年12月起至明年3月為止，池畔旁的藍白相間小屋Cabana將設置獨家蒸氣浴體驗，每位旅客還會贈送一杯沖繩黑糖調製的特色飲品。

▲▼16歲以上才能使用的靜池。（圖／記者蔡玟君攝）

在蘭花泳池的正前方，更接近海岸線處，則是只有16歲以上才可使用的「靜池」，旅客能在此俯瞰海灣景觀，在躺椅旁的小桌上設有QRcode，可選擇飲料、調酒，點好後會有專人送上，讓大人在此享受不受打擾的靜謐時光。

▲▼日落棟的海洋露台無邊際泳池也是欣賞夕陽的最佳視角。（圖／記者蔡玟君攝）

位於日落棟大廳一旁的「海洋露台無邊際泳池」同樣是16歲以上限定，也是欣賞夕陽的最佳視角，每到日落時，許多旅客換上泳衣趴在泳池邊緣，或坐在池畔躺椅，等待捕捉最美的晚霞絕景。

此外，海洋露台無邊際泳池從今年12月起也會推出「永恆冬日泳池專案」，在30度恆溫池水中盡情享受游泳樂趣，一旁還有按摩浴池。

▲也有兒童戲水池。（圖／記者蔡玟君攝）

在蘭花泳池一旁則有小朋友專屬的戲水池區，方便家庭旅客使用；室內泳池則位於「臨海棟」大廳旁，無論任何天氣都能享受游泳樂趣。

▲▼全日餐廳「House Without A Key」。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點5：特色美食巡禮

沖繩海麗客蘭尼內設有4間特色餐廳和1間酒吧，均使用在地或來自日本各地的食材製作，吃完一輪，宛如參加一場永不停歇的美食嘉年華。

全日餐廳「House Without A Key」傳承自夏威夷本館，設計通透明亮、充滿熱帶風情，每個時段皆提供不同美食體驗，旅客可選擇在此享受豐盛自助早餐，或單點式午餐和特色調酒。

▲▼牛排餐廳「KINGDOM」。（圖／記者蔡玟君攝）

在全日餐廳後方的牛排餐廳「KINGDOM」則讓旅客在高雅的開放式空間中，享受業者精選肉品料理而成的牛排，並可請專業侍酒師搭配葡萄酒，提供大人系的用餐氛圍。

▲▼「AOMI日本料理」有板前壽司，也有涮涮鍋選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

▲點清酒也可以選擇喜歡的清酒杯。（圖／記者蔡玟君攝）

位於日落棟的「AOMI日本料理」則能感受精緻細膩的日式款待心意，由主廚製作特色日料，早餐可在此享用，晚餐時段則提供懷石料理或涮涮鍋。每一道料理均搭配專屬食器，展現一場視覺與味覺兼具的美食饗宴，若想品嚐日本清酒，還會有專人取來整排不同設計的清酒杯讓顧客選擇。

▲▼SPECTRA夕陽酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

「SPECTRA夕陽酒吧」則是日落棟中另一處推薦欣賞夕陽的去處，坐在吧台點上一杯專屬特調，欣賞眼前落地窗外海天一色與橘紅晚霞，好不愜意。

▲沖繩海麗客蘭尼提供許多水上活動。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點6：多元化水上活動體驗

利用擁有綿延1.7公里的海岸線優勢，沖繩海麗客蘭尼也提供多元化水上活動體驗。旅客可以在專業教練帶領下，搭船前往海灣處體驗浮潛，穿戴上浮潛裝備與蛙鞋，就能潛入海中，欣賞水下精彩的珊瑚海，並與魚群一起悠遊，近距離觀賞海洋生態。

▲全年都可以玩海上拖曳傘。（圖／記者蔡玟君攝）

業者也從即日起推出全新的「海上拖曳傘」和「萬座毛遊船」海上體驗。跟著教練搭船出海，穿上安全裝備後，在教練指示下坐上拖曳傘，在度假村附近海域起飛，約10分鐘的空中巡遊，可俯瞰蔚藍珊瑚海和遼闊空中，以及沖繩恩納村壯麗的海岸線風光。

而「萬座毛遊船」則可以從海上欣賞沖繩最美景點「萬座毛峽灣」，近距離看懸崖峭壁奇景，以及波光粼粼的東海，享受徜徉大自然中的樂趣。

