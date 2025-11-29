ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新竹「6米麵包超人氣偶」延至12月底！加碼光雕　順道逛46攤市集

▲高6公尺的「麵包超人氣偶」延長至年底。（圖／新竹市城銷處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

休假到新竹與麵包超人相見歡！坐落於東門城廣場、高6公尺的麵包超人氣模遊具超夯，新竹市府表示，活動月中登場以來，已吸引破10萬人參觀，為順應民眾期待，市府宣布將延長至年底。同時，「2025竹風好市集」本周進入壓軸場，可以逛美食攤位覓食、找交換禮物靈感。

▲高6公尺的「麵包超人氣偶」成為今年冬季竹市旅遊焦點。

新竹冬日童樂會
高6公尺的「麵包超人氣偶」是「新竹冬日童樂會」最受矚目亮點，在11月中旬於東門城廣場登場以來，市府指出參訪人次已突破10萬，成為今年冬季竹市旅遊焦點。代理市長邱臣遠表示，因應民眾反應熱烈、好評不斷，市府經評估後決定將活動展期延長至12月底，並推出「30秒麵包超人光雕秀」，演出時間尚待揭曉。

▲12月加碼推出「30秒麵包超人光雕秀」，演出時間尚待揭曉。

城銷處提醒，此次延長展期內容僅包含「麵包超人」及「細菌人」裝置，麵包超人遊具則維持原定時程，將於11月30日結束。同時呼籲民眾活動期間留意腳步，遵守現場工作人員指引。

▲2025竹風好市集將於本周末迎來壓軸活動-「新竹味我來」周。（圖／新竹市城銷處提供，下同）
  
2025竹風好市集
2025竹風好市集將於本周末迎來壓軸活動-「新竹味我來」周，主題將展示多家通過「新竹市在地品牌優選認證」的特色店家，並推出上百款美食、飲品及文創商品，為市集畫下完美句點。

▲以觀葉植物與花藝風格著稱的艾綠舍Elly Green等文創品牌，為市集增添多元性。
「新竹味我來」涵蓋多元美食類型，從甜點、咖啡、小吃到烘焙及文創商品應有盡有，參與品牌橫跨老字號與新創團隊共46個品牌。參展店家包括H・CAFE，主打手沖咖啡與輕食；以彈牙口感著名的海瑞摃丸；金磚布丁與可麗露獲好評的影咖啡 Inn Caffè；在地經營40餘年的華品摃丸；以及推出刺身蛋糕和大圓盤料理的享稻壽司等特色品牌。

除了美食，還有以觀葉植物與花藝風格著稱的艾綠舍Elly Green等文創品牌，為市集增添多元性。

▲「竹風好市集」壓軸場囊括46攤特色品牌。點圖放大。

在「竹風好市集」結束後，12月將由「2025新竹FUN聖誕」接力登場。系列活動包括聖誕樹點燈、光雕展演、聖誕市集及護城河燈飾等，將在護城河沿線與東門城周邊陸續亮相，為舊城區增添濃厚的冬季節慶氛圍。

關鍵字： 新竹旅遊 2025竹風好市集 逛市集 麵包超人 新竹冬日童樂會 新竹景點

