ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

鼎王台北長安東店今起試營運　12/2開幕「滿額享豬肉買1送1」

▲鼎王麻辣鍋。（圖／鼎王麻辣鍋提供）

▲鼎王麻辣鍋台北長安東店今起試賣5天，12/2正式開幕。（圖／鼎王麻辣鍋提供）

記者黃士原／台北報導

從台中起家、韓星SJ始源來台必吃首選的鼎王麻辣鍋，2023年因租約到期而收掉台北首店，經過2年後終於再開新據點，台北長安東店12月2日開幕，今日至12月1日搶先試營運。

發跡於台中的鼎王，店內充滿濃濃中國風，鍋底可以吃到飽，有滷得超夠味的鴨血與吸滿湯汁的豆腐，吃起來味道超級棒。而韓星始源對於麻辣火鍋情有獨鍾，每次訪台都會前往鼎王用餐，後來口耳相傳，粉絲都知道是他必去的私人行程，甚至有歌迷開玩笑說可能有入股。

▲▼鼎王豬梅花肉。（圖／取自鼎王麻辣鍋臉書）

▲鼎王台北長安東店開幕後消費2500元以上，豬梅花肉買1送1。（圖／取自鼎王麻辣鍋臉書）

鼎王麻辣鍋2007年在台北開出第一家店─台北光復店，但因租約到期，已於2023年結束營業，告別16年時光。不過，經過2年後品牌再展店，鄰近捷運中山站與善導寺站的台北長安東店12月2日正式開幕，今日起至12月1日搶先試營運。

慶祝開幕，台北長安東店試營運期間內用消費650元以上送QQ麻糬球1份；12月2日至12月30日內用650元以上招待酥炸咔滋香香豚1份，超過2500元可享梅花豬肉買1送1優惠。

▲六扇門台中太平店12/1起24小時營業。（圖／六扇門提供）

另外，有「最強小火鍋」稱號的六扇門，最近觀察到「深夜經濟」，所以希望藉由特定門市測試深夜、宵夜市場，台中太平店從12月1日起開始24小時營業，明年1月1日還有第2家登場。

六扇門菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

關鍵字： 美食雲 鼎王 麻辣鍋 鼎王麻辣鍋 台北長安東店 始源最愛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

推薦閱讀

搭鏡湖遊船看花蓮最美落羽松園區

搭鏡湖遊船看花蓮最美落羽松園區

樂天皇朝新菜單「星鰻小籠包」限時開吃

樂天皇朝新菜單「星鰻小籠包」限時開吃

鼎王麻辣鍋台北長安東店12/2正式開幕　

鼎王麻辣鍋台北長安東店12/2正式開幕　

淡水2飯店「耶誕、跨年活動」一次看

淡水2飯店「耶誕、跨年活動」一次看

77%台灣人用AI規劃旅遊　亞洲最高

77%台灣人用AI規劃旅遊　亞洲最高

好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看

好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看

台東900M滑索飛越樹海俯瞰太平洋！

台東900M滑索飛越樹海俯瞰太平洋！

超商AI科技煮茶　新品買1送1

超商AI科技煮茶　新品買1送1

台中勤美「最強聖誕村」開箱！

台中勤美「最強聖誕村」開箱！

Pokémon GO Tour卡洛斯明年台南登場

Pokémon GO Tour卡洛斯明年台南登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

史努比現身「公館聖誕季」　2日免票

南投「8千坪粉紅山丘」百元拍到飽

台北「13萬盆花海」在中正河濱公園

士林官邸菊展13萬盆花、竹編裝置開箱

全台三井Outlet「超人力霸王聖誕趴」

新北「2座郊山」賞瀑布、奇岩一日遊

新莊「尤協豐豆干店」歇業

萬華超低調「105歲」最中餅老店！

「先喝道」開出發票特獎！幸運兒花95元買2杯就中200萬

熱門行程

最新新聞更多

搭鏡湖遊船看花蓮最美落羽松園區

樂天皇朝新菜單「星鰻小籠包」限時開吃

鼎王麻辣鍋台北長安東店12/2正式開幕　

淡水2飯店「耶誕、跨年活動」一次看

77%台灣人用AI規劃旅遊　亞洲最高

好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看

台東900M滑索飛越樹海俯瞰太平洋！

超商AI科技煮茶　新品買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366