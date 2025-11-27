鼎王台北長安東店今起試營運　12/2開幕「滿額享豬肉買1送1」

▲鼎王麻辣鍋台北長安東店今起試賣5天，12/2正式開幕。（圖／鼎王麻辣鍋提供）

記者黃士原／台北報導

從台中起家、韓星SJ始源來台必吃首選的鼎王麻辣鍋，2023年因租約到期而收掉台北首店，經過2年後終於再開新據點，台北長安東店12月2日開幕，今日至12月1日搶先試營運。

發跡於台中的鼎王，店內充滿濃濃中國風，鍋底可以吃到飽，有滷得超夠味的鴨血與吸滿湯汁的豆腐，吃起來味道超級棒。而韓星始源對於麻辣火鍋情有獨鍾，每次訪台都會前往鼎王用餐，後來口耳相傳，粉絲都知道是他必去的私人行程，甚至有歌迷開玩笑說可能有入股。

▲鼎王台北長安東店開幕後消費2500元以上，豬梅花肉買1送1。（圖／取自鼎王麻辣鍋臉書）

鼎王麻辣鍋2007年在台北開出第一家店─台北光復店，但因租約到期，已於2023年結束營業，告別16年時光。不過，經過2年後品牌再展店，鄰近捷運中山站與善導寺站的台北長安東店12月2日正式開幕，今日起至12月1日搶先試營運。

慶祝開幕，台北長安東店試營運期間內用消費650元以上送QQ麻糬球1份；12月2日至12月30日內用650元以上招待酥炸咔滋香香豚1份，超過2500元可享梅花豬肉買1送1優惠。

▲六扇門台中太平店12/1起24小時營業。（圖／六扇門提供）

另外，有「最強小火鍋」稱號的六扇門，最近觀察到「深夜經濟」，所以希望藉由特定門市測試深夜、宵夜市場，台中太平店從12月1日起開始24小時營業，明年1月1日還有第2家登場。

六扇門菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。